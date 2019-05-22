媒體散布助長自殺訊息 未來最高將罰百萬

2019-05-22 17:40 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



媒體經常刊播自殺新聞，詳細描述情節的報導內容可能造成模仿效應。立法院社福及衛環委員會今日二讀通過「自殺防治法」草案，規範媒體報導若散布「助長自殺」的訊息，最高將依法處百萬罰鍰。記者羅真／攝影 分享 facebook 媒體刊播自殺新聞，詳細描述情節的報導內容可能造成模仿效應。立法院社福及衛環委員會今日二讀通過「自殺防治法」草案，規範媒體報導若散布「助長自殺」的訊息，例如提到自殺方法、自殺工具、自殺原因，最高將依法處百萬罰鍰。

衛福部心口司長諶立中說明，研究顯示，媒體詳細描述自殺行為會助長模仿效應，臨床上就遇過不少患者循網路文章與電視報導模仿自殺行為。

有鑑於此，「自殺防治法」草案規範，宣傳品、出版品、廣播、電視、網際網路或其他媒體不得記載教導自殺方法，不得記載教唆、誘使、煽惑民眾自殺的訊息，不得描述個案自殺方法與原因，不得有誘導自殺的文字、聲音、圖片或影像資料，不得報導毒性物質或其他致命性自殺工具的銷售情報，也不得報導其他衛福部認定足以「助長自殺」的情形，違者將處新台幣十萬元以上一百萬元以下罰鍰。

諶立中表示，常見的新聞媒體報導自殺個案居住大樓、訪問個案的鄰居、簡化個案自殺是因為失戀或失業、提及個案自殺採用的農藥或工具、詳細描述個案自殺經過，未來都涉及違法。

諶立中表示，未來民眾若在媒體上看到「助長自殺」的訊息，若是報章印刷品可向縣市衛生局檢舉，若是網路文章可向 iWIN網路內容防護機構檢舉，若是廣播電視內容則可向國國家通訊傳播委員會（NCC）檢舉。為避免「助長自殺」的訊息在認定上有模糊空間，未來將進一步研議指引，提供上述機關與媒體業者參考。

「自殺防治法」草案另規範，各機關、學校、法人、機構、團體及相關業務人員不得無故洩露自殺個案與其親友的個資，否則將依法處新台幣六千元以上至六萬元以下罰鍰。

● 常見媒體自殺報導內容，未來恐將觸法（列舉）

一、個資洩密：如報導個案居住大樓、訪問個案學校老師等

二、原因簡化：如將個案自殺原因簡化為失戀、失業，此舉恐造成失戀者、失業者認同與模仿

三、自殺方法：如喝下何種農藥、跳樓、上吊、燒炭等，此舉同樣可能造成模仿

資料來源／衛福部心口司長諶立中

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