孩童跳床或鋪床後咳不停 高醫大研究：空氣變髒易過敏

2019-05-22 17:36 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



不少孩童有「一見床就跳」的調皮習性，許多人也習慣起床就將床單和被子拉平，高雄醫學大學研究發現，不管小孩跳床或鋪床，房內懸浮微粒及細菌、黴菌等微生物濃度都會瞬間飆高，易誘發過敏、氣喘等症狀，建議避免讓孩子在床上跳躍、鋪床時戴上口罩，並增加被單清洗頻率。

高醫大公共衛生學系2010至2012年進行室內空氣品質研究計畫，針對60個家有8至13歲小孩的家庭，以棒子拍打模擬孩童跳床，並整理床上被單及棉被，再用儀器量測當下PM10、PM2.5、PM1等懸浮微粒，及細菌、真菌、內毒素等微生物濃度，發現跳床後懸浮微粒飆高4、5倍，鋪床後微生物濃度也是背景值的3到5倍之多。

該計畫主持人，高醫大公衛系系主任陳培詩表示，該研究將於6月刊登在國際學術期刊「Environmental Pollution（環境汙染）」。她說，曾看過有過敏症狀的孩子在床上跳躍後，就不斷咳嗽，決定對此展開研究。

結果證實，跳床時床墊中經年累月的灰塵、黴菌等，會經由孩童跳躍動作整個噴出；至於大人鋪床時，附著在床褥上上的人體碎屑及微生物，同樣會瀰漫在空氣中，約5分鐘後才會逐漸降低。

陳培詩說，以PM2.5為例，跳床時飆高到454（ug/m3，微克／立方公尺）、鋪床時為127，比背景值106高出許多；鋪床後空氣中的細菌濃度更驚人，高達10644（CFU／m3），跳床後也有8680，是背景值1983的4、5倍之多。

值得注意的是，對過敏、氣喘族群健康影響甚大的真菌及內毒素，跳床和鋪床時真菌數分別飆到1467、1283（CFU／m3，背景值594），內毒素也高達22.5（EU/m3，背景值1.2）。