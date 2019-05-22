稻田裡長出鴕鳥？台灣三星「星關懷」創作全台最美稻田地景

2019-05-22 17:25 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



今年3月，台灣三星總經理率領三星員工到宜蘭擔任稻田認養計畫一日志工，並邀請財團法人臺灣兒童暨家庭扶助基金會（以下簡稱家扶基金會）孩童一齊參與，眾人穿著雨衣、手拉著手，插下由「星美好獎助學金」受益學童巫方濟設計的彩繪稻田秧苗。相隔2個月，秧苗已經長成生動童趣的鴕鳥圖樣，還有「#DoWhatYouCant」字樣躍入眼中，實際展現對在地農業及弱勢孩童的「星關懷」。

台灣三星電子總經理李大成表示：「台灣三星電子自2016年起展開『星關懷』稻田認養計畫，持續支持稻農吳和南先生，運用無毒農法灌溉、友善契作，同時鼓勵員工積極參與，期許台灣三星的同仁們能於插秧的過程中學習謙卑的精神，並培養一顆柔軟的心。今年我們首度帶領公益夥伴－家扶基金會的孩子們下田，也盼以企業的力量，鼓勵他們挑戰你所不能。」

今年稻田認養計畫首度打造稻田畫布，邀請「星美好獎助學金」受益學童巫方濟擔任小小設計師，運用Galaxy Tab S4搭配S Pen，一筆一畫創作出令人驚豔的創意作品。巫方濟開心地分享此次的創作發想：「我畫的是一隻鴕鳥，牠很想飛可是牠不會飛，但牠很努力地練習跨欄，希望有一天可以成功飛翔。」