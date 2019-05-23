便秘影響情緒 調查：上班族順暢飲品 首選優酪乳

2019-05-23 00:00 文／ 鍾采蓉



上班族早餐，除了要顧健康、也要兼顧方便，優酪乳因為到便利商店購買容易，熱量又低，成為首選。 圖／福樂 提供 分享 facebook

根據2018年的國健署調查指出，台灣成人過重及肥胖盛行率破4成5，創歷年調查新高；而便秘更是造成肥胖的原因之一，許多上班族長期久坐、壓力大，加上經常外食造成營養攝取不均衡，在30歲世代中，更有近48%上班族出現便秘問題，進而影響健康與情緒。

飲食習慣不正常 現代人多便秘

「一日之計在於晨」，早餐吃不吃，對身體大有影響；台灣上班族普遍處於高壓環境，加上飲食習慣不正常及纖維攝取不足，便秘與肥胖成為多數現代人通病。

便祕常見的情形有3種，三天以上不大便；大便的狀態很硬；每天都有排便、大便也不硬，但每次都要蹲很長時間，或者需要用很大的力量，才能排出大便。

改善便祕可以透過生活習慣改善，水分攝取依每公斤體重約35至45 cc計算，如果是在冷氣房或飲用茶、咖啡、酒精等，也要特別注意補充水分及高纖食物，增加腸胃的水份。

並且要增加蔬菜水果的攝取，以「全穀根莖類」代替精緻加工過的白米、白麵。最後，規律運動以增加身體的活動量，促進腸胃蠕動與消化；此外，優酪乳內含乳酸菌被認為是腸道益菌，有助於減少腸道壞菌，對有便秘習慣的人來說，優酪乳容易取得，是許多人維持順暢的首選。

網友最愛順暢飲品 首選優酪乳

根據網路溫度計《KEYPO大數據關鍵引擎》調查數據顯示，上班族的順暢飲品首選為優酪乳，接下來是黑咖啡及牛奶。調查顯示，上班族忙碌、快節奏的生活中，除了要顧健康、也要兼顧方便，優酪乳因為到便利商店購買容易，熱量又低，成為首選。

根據網路溫度計調查顯示，上班族的順暢飲品首選為優酪乳。 圖／網路溫度計 提供 分享 facebook

對於大部分吃完午餐就坐在電腦前不再活動，時刻籠罩在電磁輻射中的上班族來說，利用午飯的時間喝一杯優酪乳，「順暢」之後，能夠緩解緊張的心情以及工作壓力。

許多人因乳糖不耐症而害怕飲用牛奶，而優酪乳是牛乳或羊乳經乳酸菌發酵而成的產品，乳酸菌本身產生的乳糖分解酵素會利用掉牛乳或羊乳中的乳糖，使得優酪乳中的乳糖含量降低，讓害怕喝牛奶的民眾也可以飲用。

人體的大腸中含有各種常駐菌，其中包括壞菌與好菌。透過良好的生活習慣可以營造腸道的酸性環境，使腸道壞菌減少，改善腸道菌相。優酪乳透過乳酸菌發酵而成，產生有機酸，可促進腸道健康，加上「三多」好習慣：多纖維、多喝水、多運動，降低久坐上班族便秘的可能性。

「福樂優先順」使用義大利專利Synbio 100專利菌 （S100），並添加雙纖，促進順暢，且方便於超商購買，產品不添加色素、香料及防腐劑，讓消費者喝的健康又安心。

優酪乳對有便秘的人來說，是維持順暢的首選。 圖／福樂 提供 分享 facebook