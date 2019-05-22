畏光不再是逃避檢查藉口 有它不點散瞳也能看清視網膜

2019-05-22 17:22 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



視網膜疾病是國人的常見疾病，想預防就需定期接受檢查，但說到視網膜疾病檢查會馬上聯想到什麼？因為點散瞳劑導致檢查完4到6小時會怕光、看不清楚，幾乎半天都沒辦法開車工作，甚至在自助餐店想吃肉都會夾成甜不辣，三軍總醫院引入「超廣角眼底攝影檢查儀」，不用滴散瞳劑，5分鐘就能檢查完畢。

三總眼科主治醫師陳清龍表示，我國視網膜玻璃比例是全國最高，常見視網膜疾病包括糖尿病視網膜病變、高血壓視網膜病變、老年性黃斑部退化、高度近視黃斑部病變、黃斑部皺褶、黃斑部裂孔、視網膜動脈或靜脈阻塞、視網膜剝離、視網膜破洞引起的飛蚊症等。

陳清龍表示，傳統上對於視網膜疾病的檢查，使用的是散瞳間接眼底鏡檢查，但需點三次散瞳劑，整個流程至少40分鐘等候瞳孔放大，甚至有些人需要耗費1小時，漫長的等待中什麼事都不同做，且檢查時醫師需持續以強光照射病人眼睛，強光會造成不適感、流淚，病人散瞳完會視力模糊、怕光，所以無法開車回家以及工作。