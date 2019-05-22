國健署調查：每四名成人就有一人高血壓

2019-05-22 17:21 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



高血壓是心血管疾病、腦中風、糖尿病、腎臟病等重大慢性病的共同危險因子，是目前全球疾病負擔 (global burden of disease) 排名的首位。衛福部國民健康署統計顯示，106年國人因高血壓相關的疾病死亡人數，占十大死因死亡人數的22.4%，18歲以上國人平均每4人就有1人有高血壓，卻有高達34%過去一年未量血壓，顯示國人對於監測血壓的認知還不夠徹底。

血壓是指血液由心臟送出時在動脈血管內產生的壓力，受年齡、運動、肥胖抽菸等因素影響。依據106年衛生福利部死因統計資料顯示，國人因高血壓有關的心血管疾病死因，例如心臟疾病、腦血管疾病及高血壓性疾病等，分別列在十大死因的為第2位、第4位及第8位，共造成38,471人死亡，即每4.5人中就有1人是死於高血壓直接相關的三種死因。

由於血壓升高時，多數人沒有明顯症狀，因此容易被忽視。國健署副署長賈淑麗指出，依據2015-2018年國民營養健康狀況變遷調查結果。18歲以上國人的高血壓盛行率達25.06%，相當於平均每4人中就有1位罹患高血壓，另依2018年健康促進業務推動現況與成果調查結果，18歲以上民眾對血壓值認知錯誤率達35%，其中以18-29歲年齡群的錯誤率(40.2%)與不知道(17.7%)所占的比率最高，且有34.2%ㄧ年內未量血壓，顯示年輕族群對血壓值的正確認知及定期量血壓的行為仍需加強。