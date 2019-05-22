控制血壓遠離三高 專家：需從小做起

2019-05-22 17:21 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



根據教育部106學年度學生健康檢查資料顯示，國小學童過重及肥胖率為27.6%，國中學童過重及肥胖率為29.5%，相當於每4名青少年，就有一人是胖子。台灣高血壓學會理事長王宗道表示，肥胖者罹患高血壓、癌症的風險是健康體重者的2倍；成人BMI值應控制在24以下，7-18歲兒童及青少年則應控制在各年齡層標準範圍內，才能避免肥胖及衍生的高血壓、癌症等問題。

肥胖是高血壓、慢性疾病的成因之一，很多人以為「小時候胖不是胖」，但研究顯示，國小肥胖的兒童，約60%-70%成年後會肥胖，國中肥胖者成年後肥胖的比率高達70%-80%。王宗道說，由於肥胖是高血壓、糖尿病、高血脂等疾病的主因之一，要遠離三高疾病，應該從小建立起正確觀念，包括健康飲食、運動習慣，研究顯示，過重者體重每減少10公斤，血壓就會下降10毫米汞柱。