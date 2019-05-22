「不會買第2次」好市多最雷商品引6000網友熱議

2019-05-22 17:31 聯合新聞網 綜合報導



一名網友貼出自己抽出長長濕紙巾的照片。 圖／擷自Costco好市多 商品經驗老實說 分享 facebook

衛生紙、杏仁脆片、豬腳、愛迪達潮鞋，好市多許多商品都是民眾最愛，近日卻有網友在臉書社團貼出「好市多最雷商品」，不到一天吸引6000多名網友按讚。

一名網友21日在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出照片，照片中他拉出一張長長的濕紙巾，文中寫到「我只要一張！一張！一張！一張！拉起來卻一張又一張又一張！」這名網友評價這包濕紙巾為「好市多最雷的商品之一」，引起其他網友共鳴。

「我以前也買過……非常雷！」貼文一出引發許多網友贊同，說自己也遇過類似問題因此不再回購，更有媽媽怒留言「忙小孩怎麼有辦法一手抽，一手壓！」

不過也有人稱讚這款濕紙巾又大又厚很好用，另也有熱心人士指出是原po用法錯誤，應該要從側邊抽出來而不能往上拉，更建議可用一條橡皮筋綁住外包裝就不會有連抽的困擾。

不少網友更在貼文底下開玩笑說自己生兒子時曾收到兩箱當禮物，以後對方生小孩他會「加倍奉還」，有人打趣說「如果是鈔票拉起來一張又一張多好」，也有人笑稱原po是「被好市多耽誤的魔術師」。