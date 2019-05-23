灃食夢想食驗室 偕教育部推食育 目標3年推百校

2019-05-23 00:00 文／ 王敏霏



打造夢想食驗室 推營養「5」餐飲食教育

你印象中的營養午餐，長什麼樣子呢？灃食公益飲食文化教育基金會期待顛覆過去營養午餐的形象，讓孩子會因為好吃的營養午餐更有意願上學，從2018年10月開始計畫「營養5餐」，透過週一到週五共5天上課日在學校吃午餐，學習均衡健康、美學品味、飲食知識、服務精神和感恩惜福五大課題。

灃食公益飲食文化教育基金會董事童子賢參加灃食夢想實驗室成果發表中提到，不希望看到小朋友是喝珍珠奶茶長大，基金會成立的目的，是讓飲食教育吃得更健康、在地。「營養午餐計畫做得好，本身就是社會平權活動落實」，

食育教室Food Lab 5位主廚設計100道食譜

經過八個月的努力，灃食夢想實驗室從藍圖具體實踐，選在新北市育德國小示範學校成果發表。課堂上增加「飲食知識」，透過作主題性飲食教材、影片，讓學生在吃之前，就可以知道食物的知識。基金會還邀請新銳設計師王艾莉操刀，打造食育教室(Food Lab)，透過場域的設計，讓學生對吃午餐開始有不同想像，「大人吃午餐都面對面吃，小學生為什麼只能看同學的背後吃飯呢？」空間的轉換，讓孩子進入一個新的空間用餐，6個人一組圍在大桌子共食，餐點的擺盤分隔也極具巧思，用方便的「我的餐盤」白板設計，讓孩子理解每道料理的食材及營養類別，有了美學品味，食物吃起來也更加美味。

從菜單介紹、打菜取餐服務、最後坐在溫馨的共餐環境，灃食教育基金會副執行長林芳燕現場分享看到的變化，「我們主持進駐學校的那一天，當天學校幾乎沒有廚餘！這是可以改變的，我們要讓孩子很想來上學。」

戴頭巾披圍兜兜 孩童打菜學習服務精神

「我覺得在這裡吃飯，心情都變好了，每天都想來上學！」育德國小的學生戴著橘色頭巾幫來賓打菜，學習服務精神的同時，看到未來吃午餐的教室不再是從前的課桌椅，眼睛都亮了起來。教育部次長范巽綠表示：「食育，應該是一種飲食素養的表現。」教育除了德智體群美，增加「食」育，從了解食物營養到學會選擇，實踐餐桌禮儀，校園營養午餐能帶給孩童的是要成為塑造飲食素養及文化傳揚的開端，教育部次長范巽綠與灃食基金會董事童子賢一同簽署合作備忘錄，預計將「營養5餐」飲食教育計畫於3年內落實於100間校園中，讓校園午餐融合美味與美學教育，塑造具有文化的午餐

飲食教育融入課堂，讓學生直接了解食物營養。 圖／王敏霏 提供 分享 facebook

灃食基金會授權並贈送飲食教材給參與合作的學校。 圖／王敏霏 提供 分享 facebook