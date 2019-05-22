出生僅25天 北榮完成台灣年紀最小活體肝移植

2019-05-22 16:44 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



小小的身軀腹部卻有著明顯的「賓士」符號，出生僅2個月的張姓男嬰，上個月才在北榮經歷耗時9小時的肝臟移植手術，也是全台灣年紀最小的兒童活體肝臟移植。

當時張爸爸心疼老婆還在做月子，自告奮勇捐肝，卻因為人高馬大，肝臟大小與孩子不符被退貨，醫師說明希望媽媽捐贈時，還留下男兒淚，媽媽說「一開始就有準備要捐肝給兒子，但從來沒有想過不捐給兒子，只要他能健康，什麼都願意做」。

台北榮總上個月15日完成，全台灣年紀最小的肝臟移植手術。剛出生張小弟黃疸一直沒有解決，成大醫院在他出生15天，體重僅有3.5公斤時，確診張小弟罹患新生兒血鐵沈積症（Neonatal Hemochromatosis），已呈現猛爆型肝衰竭男嬰，急需肝臟移植，成大團隊立即與北榮肝臟移植團隊聯繫，立即進行評估。

台北榮總兒童肝臟移植團隊、兒童外科主任劉君恕說，新生兒血鐵沈積症是母親懷孕期間，母體產生對胎兒肝細胞的抗體，破壞胎兒的肝細胞，血液回流進肝臟內，造成血液沈積，胎兒出生後，會出現凝血功能障礙、黃疸、水腫、低血糖等肝衰竭症狀，若沒有立即進行肝臟移植，不用10餘天，孩子也可能會死亡。

劉君恕說，孩子送來後，希望能讓孩子在最穩定的狀態下動刀，把孩子養到25天大後再動刀，他形容罹患該病的就像是蠟燭一樣「一不小心火就熄滅了」。

同時，捐贈者的肝臟品質也很重要，張小弟的爸爸人高馬大，肝臟厚度不符合孩子，若是使用爸爸的肝臟移植，失敗率將高達8成，而媽媽當時還在坐月子，但她的肝臟是最適合張小弟，張小弟的爸爸，聽到太太還沒養好身體就得再次動刀，內心滿是捨不得，但媽媽一滴眼淚也沒掉，得知消息後，立刻說「自己絕對沒問題」

團隊4月12日完成評估，決定在15日進行手術，沒想到才宣布手術日期，孩子當晚就出現肺出血，團隊立即到場協助反覆替張小弟洗血置換。

過程中，他一路觀察，還記得當時跟張小弟的媽媽說「手術前一天晚上會做最後確認」，若通知媽媽當晚可以進食，就表示手術做了，也無法救回孩子，媽媽因此懸著一顆心，還好當晚得到的訊息是「禁食」。

經歷9個小時的手術，北榮繼完成去年創下台灣年齡最小的52天大的活體肝臟移植手術後，上個月又再創紀錄，完成出生僅25天肝臟移植手術。劉君恕說，過程很艱難，但最後的過程很成功，孩子未來雖然需要服用抗排斥藥，但會調整劑量，也不一定要吃一輩子。