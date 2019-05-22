大雨打落花朵無蜜可採 養蜂人家盼列農損救助

2019-05-22 16:39 聯合報 記者 聯合報 記者 余衡 ╱即時報導



隨著天氣變化越來越不穩定，今年花蓮縣轄內農產品損壞及減產情形頻傳，令靠天吃飯農民的叫苦連天，繼箭竹筍、梅子、西瓜、李子及金針後，近期又傳出蜜蜂因採不到花蜜面臨減產，最慘的養蜂人家今年甚至完全無法生產蜂蜜，僅能賣去年庫存的度日，直呼「日子實在難過！」

花蓮縣養蜂產銷班成員程先生說，今年冬天經常乍暖還寒，又常間歇性下起大雨將荔枝、龍眼樹開的花朵打落，蜜蜂出門採不到蜜無功而返，多數養蜂同行產量減少五成，甚至聽過只剩原本一成。程先生感嘆，他看荔枝、龍眼花況不佳，只好讓蜜蜂改採其他花蜜，接手家中養蜂事業15年來頭一次遇到如此慘況，盼政府能將蜂蜜列入農損救助。

程先生提到，其實包括柚子花、咸豐草等植物都能成為蜂蜜來源，但由於國人向來偏愛龍眼口感，市面上銷售的9成都是龍眼蜜，因此遇上龍眼無花可採，馬上面臨無蜜可用，但由於養蜂人家多半都有庫存，估計售價將從過去每斤240元，微幅上漲至300元左右，若明年仍舊採不到蜜，可能就會飆破每斤500元天價。