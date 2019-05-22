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大雨打落花朵無蜜可採 養蜂人家盼列農損救助

2019-05-22 16:39聯合報 記者余衡╱即時報導

隨著天氣變化越來越不穩定，今年花蓮縣轄內農產品損壞及減產情形頻傳，令靠天吃飯農民的叫苦連天，繼箭竹筍、梅子、西瓜、李子及金針後，近期又傳出蜜蜂因採不到花蜜面臨減產，最慘的養蜂人家今年甚至完全無法生產蜂蜜，僅能賣去年庫存的度日，直呼「日子實在難過！」

花蓮縣養蜂產銷班成員程先生說，今年冬天經常乍暖還寒，又常間歇性下起大雨將荔枝、龍眼樹開的花朵打落，蜜蜂出門採不到蜜無功而返，多數養蜂同行產量減少五成，甚至聽過只剩原本一成。程先生感嘆，他看荔枝、龍眼花況不佳，只好讓蜜蜂改採其他花蜜，接手家中養蜂事業15年來頭一次遇到如此慘況，盼政府能將蜂蜜列入農損救助。

程先生提到，其實包括柚子花、咸豐草等植物都能成為蜂蜜來源，但由於國人向來偏愛龍眼口感，市面上銷售的9成都是龍眼蜜，因此遇上龍眼無花可採，馬上面臨無蜜可用，但由於養蜂人家多半都有庫存，估計售價將從過去每斤240元，微幅上漲至300元左右，若明年仍舊採不到蜜，可能就會飆破每斤500元天價。

縣府農業處農政科長周黃得榮表示，目前縣內獲得救助的農產品包括箭竹筍、梅子、西瓜、李子及金針，蜂蜜被歸類為農產品，因此養蜂應能算是廣義農業，但目前農委會還在研議是否符合農損救助資格，依現行規定僅能對蜂箱遭受天災毀損進行補助。瑞穗鄉農會總幹事表示，鄉內目前有3戶養蜂人家，瑞穗鄉公所指出，目前尚未通報任何農損，一旦接獲通報將報請縣府進行初勘。

花蓮養蜂人家面臨無蜜可採。圖／民眾提供
花蓮養蜂人家面臨無蜜可採。圖／民眾提供
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蜂蜜蜜蜂農民

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