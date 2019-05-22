鏟肉哪有這麼難！十大順暢飲品讓上班族「嗯嗯」好快樂

2019-05-22 16:17 DailyView網路溫度計 綜合報導



誰說忙碌上班族一定會變小腹婆或大肚男？網友激推10款順暢飲品超商通通有，輕鬆甩肉超享瘦！

營養價值高又濃醇香的「牛奶」，能刺激腸胃蠕動、促進排便。 圖／Ingimage 分享 facebook

再忙都要跟你喝一杯！

現代人生活壓力大，尤其是上班族，常常工作一忙就整天坐在位子上，嚴重缺乏運動，甚至為了求方便，餐餐買重油又重鹹的外食，嚴重忽略營養均衡，導致年過25逐漸成為「大肚男」或「小腹婆」，叫人不禁感嘆歲月真是把殺豬刀！

不過年齡根本不是重點，想在忙碌、快節奏的生活中兼顧健康其實一點都不難，只要在隨處可見的超商或手搖飲店選對美味飲品，就能快、狠、準的維持窈窕身材，幫助體內排毒！而且重點是容易買！方便喝！早中晚或宵夜時段都能入手！如此男女通用又簡單的方法何樂不為呢？簡直百利無一害啊！話不多說～現在就讓咱們運用《KEYPO大數據關鍵引擎》大調查，看看哪10款生活常見又好喝的順暢飲品能讓你快樂嗯嗯、大口「暢快」！

1. 優酪乳

你我都知道，上班族講求效率，所以咱們不賣關子，榮登本屆網友、網美最愛「順暢飲品」冠軍的～正是讓你坐一天也能快樂嗯嗯的優酪乳！

說來有點害羞，但無奈事實如此，據國健署2018年調查，台灣過重、肥胖的成人數高達45%，其中30歲世代上班族有48%人有便秘困擾，因此能促進腸胃蠕動的優酪乳，自然成為大家停下手邊工作、忙裡偷嚐的療癒首選！

更重要的是優酪乳在超商隨處可見，尤其網友討論度爆表的福樂「優先順」優酪乳更被譽為「用喝的塑身衣」，因為其不僅使用義大利專利雙效菌種，裡頭還添加雙纖，順暢功能比市面他牌要強效許多。加上福樂優先順無色無味、喝了不怕胖，天天一瓶健康就能快速入口，怪不得許多上班族都在FB、IG激推，分享自己S型享瘦生活！

2. 黑咖啡

緊接著排名第二的，正是各大超商也能輕鬆買到的「黑咖啡」！

想不到吧～這一杯上班族早晨必備的良伴，不僅能提神醒腦、鎮定心神，熱量本身很低的它，非但不會給身體帶來負擔，咖啡因還具有加速脂肪分解的功能呢！

因此美國《時代雜誌》就報導，運動前30分鐘喝上一杯黑咖啡，能加快新陳代謝與脂肪燃燒的速度，而消息一出，這剷肉妙方也快速成為近年上班族運動外的新嗜好！

3. 牛奶

營養價值高又濃醇香的「牛奶」，是不少人上超商必買、天天喝的順暢飲品，因為其能刺激腸胃蠕動、促進排便，讓你小腹平坦到上頭都能放水杯。

更狂的是根據《生命時報》報導，用餐前30分鐘來一杯，還有助降低血糖反應，加長飯後飽足感的時間，幫助你控制體重。

不過乳糖不耐症者討厭鬧肚子的話，不妨直接拿第一名順暢飲品「優酪乳」取代，同時切記冷熱牛奶都不要空腹喝哦！

4. 蔬果汁

「一天一蘋果，醫生遠離我」這句話大家肯定不陌生，但水果再好仍免不了削皮、去籽或切塊的困擾啊！實在超麻煩...

還好現在許多超商或水果行都佛心來著，提供各式各樣蔬菜汁或果汁，讓上班族用喝的就快快達到「瘦身排毒」的效果。

其中蘋果汁更被養身鄉民稱作「平民版超級食物」，因為其所有營養幾乎都可被人體吸收，能有效維持腸胃健康。當然～前提是你得搭配運動和均衡飲食才行喲！

5. 養樂多、多多

只能說台灣上班族真的好幸福，每天走到轉角超商就能喝到健康，如名列第五的乳酸菌飲料「養樂多」、「多多」就不僅超商有，成分裡豐富的益生菌株，還能存在人體腸道與口腔中，加強產生醣消化的酶菌生長，幫助小腸蠕動或吸收乳類食品的營養。

但根據《ETNEWS新聞雲》報導，有營養師提醒，養樂多等乳酸菌飲料發酵後會產生酸味，不少業者為提升口感會加入大量糖，讓消費者更能接受。因此追求腰身之餘，切記控制飲食並養成運動習慣，以免體重不減反升，喝出小肚子。

6. 檸檬水

每逢夏日，很多人會喝清爽的「檸檬水」，因為其富含檸檬酸、蘋果酸、維他命C、鉀、鈣、鎂和磷等營養成分，有助減輕消化系統負擔，並促進體內毒素釋放。

因此聰明的上班族只要上午來一杯，就能快速將累積腸道的毒物沖光光，一掃昨晚加班的倦容，達到美容養顏的效果。

另外有件事沒說你可能不知道，即喝檸檬汁還能減輕饑餓感，所以只要同時搭配好均衡飲食，就會讓你不知不覺吃得好又吃得少，進而恢復穠纖合度的身材呢！

7. 豆漿

市面常見的養生飲品「豆漿」，因原物料黃豆富含植物性蛋白與磷脂，所以又被稱作「中式牛奶」，顯見其營養價值完全不亞於其他順暢飲品，且兼具美容、健康2大功能！

此外根據《華人健康網》報導，餐前喝熱量低的無糖豆漿還能帶來飽足感，所以腰快不見的上班族還不趕緊適量攝取，以達到甩肉、降低體脂的效果。

另值得一提的是，豆漿內含的膳食纖維亦能預防心血管疾病，如此老少咸宜的飲品，根本是一瓶家庭號全家都滿足啊！

8. 椰子汁

說到夏天清涼又幫助消化的果飲，大家腦中閃過的不是檸檬水就是「椰子汁」了！因為其不但終極止渴，具有消炎退火的功效，高濃度的纖維還能舒緩腹脹、消化不良等情形，並減少胃酸逆流發生。

更酷的是，據外媒健康網站報導，椰子水熱量低、膽固醇低又零脂肪，且鉀元素比香蕉多更多，同時還可以補充水分、保護腎臟，因此怪不能能被營養界譽為「神水」，上班族在餐前30分鐘喝一杯，同樣能延長飽足感，達到降低食慾、力鏟肥肉的作用唷！

9. 運動飲料

「運動飲料」顧名思義是給熱愛運動或工作很耗體力的人喝的，因為其成分能被人體迅速吸收，幫助快速補充水分、電解質和能量。不過，由於每款運動飲料添加物不同，所以並非皆有促進消化和管理體重的功效。

因此想強健脾胃、幫助消化或清除宿便的人，最好還是選擇無添加糖、低熱量的運動飲料，同時留意成分是否有膳食纖維，以免運動強度不夠，結果喝下含糖量過高的運動飲料，累了老半天，好幾層「游泳圈」還是一直卡在腰上。

10. 無糖茶、花茶

「無糖茶」、「花茶」有多好？相信台灣人都知道，因為本土茶文化源遠流長，啜飲清香的感覺實在叫人如癡如醉。再加上無糖茶幾乎零熱量，喝多也不怕胖外，富含的咖啡因與丹寧酸又能加快胃酸分泌、排解脹氣，因此別說老人家喜愛了，近年不少年輕人都人手一瓶呢！

此外，由於綠茶的「兒茶素」含量最多，油切、減脂的效果最為顯著，能抑制人體某些酵素作用，提高熱量消耗，所以很多上班族也會靠它甩開應酬大魚大肉後的油膩感唷！

圖／DailyView網路溫度計 分享 facebook

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年05月01日至2019年04月30日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『上班族享瘦、消除小腹、減肥鏟肉必備的順暢飲品』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。