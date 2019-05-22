飛蚊症困擾近半年 竟是乳癌轉移眼底長出腫瘤造成

2019-05-22 15:48 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



一名已知自己罹患乳癌末期48歲婦人，確診後一年，突然發現飛蚊症狀、視力模糊現象，過了5個月再就醫，醫師告知她左眼視力僅剩0.16，透過超廣角眼底攝影檢查，意外發現原來是乳癌轉移至眼底，在視網膜和鞏膜之間的脈絡膜長出腫瘤，還好眼底腫瘤及早發現，醫師藉由抗血管新生療法，眼底腫瘤逐漸縮小，目前左眼視力已恢復至1.0。

三總眼科主治醫師陳清龍表示，現代人10個人裡面有7個人有飛蚊症，飛蚊症嚴格來說不是生病，是眼睛玻璃體老化，當眼睛玻璃體中出現膠質黏結物或細胞碎屑，光線將懸浮物投影在視網膜上形成陰影，就會感覺眼前小黑點飄動。年紀變大、高度近視、眼睛開過刀受過傷，或過度使用3C產品，都可能會出現。

飛蚊症雖然大部分是良性，但飛蚊症可能是由視網膜破洞或其他視網膜疾病所造成的。三總眼科主治醫師陳清龍以這名48歲婦人說明，婦人因為脈絡膜長出腫瘤，腫瘤破壞視網膜，導致視網膜產生雜質，與一般可能因高度近視使玻璃體出現雜質機轉不同，但投影在視網膜上都會形成陰影，變成飛蚊症。還好眼底腫瘤及早發現，若延遲就醫最糟的情況恐是失明。