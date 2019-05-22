車子被螞蟻攻占怎麼辦？ 他推薦「這招」最有效

2019-05-22 16:48 聯合新聞網 綜合報導



女性駕駛在網路上求救，雖然有用除蟲藥引誘螞蟻爬出車外，卻難以完全清除，有不少網友提供除蟻妙計。圖擷自／爆廢公社 分享 facebook

進入夏季後，蚊蟲開始滋生、活動，若是將汽車停在室外，小心螞蟻會隨著空隙鑽入車內，驅蟲不只麻煩又必須花費不少氣力。一名女性駕駛在網路上求救，因為近幾日的大雨，造成她的汽車被螞蟻「攻占」，雖然有用除蟲藥引誘螞蟻爬出車外，卻難以完全清除，PO文一出有不少網友提供除蟻妙計。

這名女駕駛在臉書《爆廢公社》表示，在下雨天駕車出門後，牽車時發現車內有許多螞蟻的蹤跡，雖然請汽車美容幫忙處理，暫時使用螞蟻藥塗抹在車體外，但恐怕難以完全清理乾淨。不少網友也都有類似經驗，表示「之前大太陽停在草地上，不知道有壓到蟻穴，結果就整窩帶回家了」、「我之前發生過二次，整台車都翻了，結果一次巢在後車廂的版子內，掀開超多還有卵，第二次在四門縫間」。