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開發通訊基礎建設市場 貿協領業者進軍中東歐

2019-05-22 14:44聯合報 記者張語羚╱即時報導

為開發通訊基礎建設市場，外貿協會上周帶領工業電腦與應用整合業者研華、網通大廠正文、多媒體視訊處理技術大廠圓剛等業者，前往中東歐開發當地通訊基礎建設與智慧城市應用商機，拜會當地主要系統整合商、智慧城市標案業者與市政基礎建設規劃相關單位。

貿協指出，土耳其為全球第17大經濟體，土耳其電子資通訊產業投入最大的領域是4.5G技術智能手機和平板電腦、雲計算、機器對機器（M2M）、數據中心、防災建設及IT服務。土國最大電信商Turkcell、印度塔塔集團旗下的TATA Communication、智慧城市標案業者Proline等皆參與洽談；目前土國多項智慧城市建設由中國大陸華為及其他中國大型集團參與，但土國業者也表示，未來可望與我商進一步於土國或歐陸合作機會。

近年波蘭經濟穩定成長且於改革開放後帶動的內需市場逐漸擴大，已成為中東歐最具潛力的新興拓銷市場之一，且政府於2017年初頒布的「重大發展策略」亦將資通訊安全列入示範旗艦計畫重點產業之一，期望加速與國際間的貿易合作關係。

貿協表示，本次參與華沙洽談會的波國重要買主包含龍頭電信商Orange Polska、設計和集成IT解決方案大廠WASKO、多媒體整合及電信服務大廠Cyfrowy Polsat等。我多家業者均贏得波國買主目光，現場洽談反應熱烈；該國資訊系統整合商BIT也表示，目前研擬之多項華沙智慧城市等標案計畫，未來有機會導入台灣成功經驗，爭取台波雙方未來合作契機。

烏克蘭內含豐富的自然資源、雄厚的工業生產基礎，蘊涵高科技發展潛力，搭配其國內的高素質IT人才，目前正全力追趕並導入數位化應用，烏國國內科技進展狀況超乎市場預期。貿協說，本次包括烏國最大系統整合商ERC、網通解決方案Giraffe等參與洽談，我商表示，多年來對烏國市場投石問路未果，這次藉由本團活動，成功敲開烏國市場，收穫豐富；此外參訪基輔市政數據中心等市政基礎建設規畫單位，更了解烏國當地市場現況及需求，有利我業者評估渠通訊解決方案導入該國市場之潛力。

土耳其企業參訪未來可望與我商進一步合作。圖／貿協提供
土耳其企業參訪未來可望與我商進一步合作。圖／貿協提供
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