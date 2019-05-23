流行高峰期！洗手不確實 小心把細菌帶回家

2019-05-23 00:00 聯合線上 文／陳允沛



4月下旬開始，就是夏季抗菌防衛戰最重要的季節，有沒有發現，許多老人、小孩，明明整天待在家裡卻會生病，很有可能都是我們從外面帶回來的細菌所傳染。洗手看似簡單，卻不是人人都會洗，根據疾病管制局統計，超過6成民眾都沒有正確洗手，動作不確實，小心越洗越髒，洗了等於白洗！

洗手包括指間、虎口、指縫都是最容易被忽略的細節。 圖／陳允沛 提供 分享 facebook

幼稚園、國小老師經常會拿著抗菌洗手液教孩子洗手，主因就是我們的雙手經常接觸公共環境，若再接觸口鼻、眼睛，就是給細菌大好機會，所以預防生病的第一道防線，就從洗手開始。要有效抗菌，用肥皂洗手一直是國際公認最有效的傳染病防治方式，根據衛福部資料（註1），用肥皂洗手可降低44%腹瀉罹病率，是最有效的介入措施，且能有效預防腸道及呼吸道傳染。

「濕、搓、沖、捧、擦」是人人都會的口訣，卻不是人人都落實。根據疾病管制局統計（註2），超過6成民眾沒有正確洗手；近6成民眾不知道，洗手後不擦乾，細菌不減反增的知識；還有近5成民眾洗手過程中沒有使用清潔品（肥皂或洗手乳等）的習慣，小心只沖水，反而越洗越髒。

洗手光靠沖水還不夠，得用有抗菌效果的洗手乳、肥皂才能有效抗菌。 圖／陳允沛 提供 分享 facebook

洗手只靠沖水、用力搓，事實上根本不夠，還是得使用有抗菌效果的洗手乳、肥皂，搓手時間至少20秒，且有配戴戒指、手鍊等首飾記得先取下，否則反而養成局部藏汙納垢特區。最重要是洗完手後，記得擦乾，否則空氣中的細菌又重新附著，等於白洗，擦手避免用毛巾，因毛巾易潛藏細菌。

洗手後沒用紙巾擦乾，空氣中的細菌又重新附著在手上，小心越洗越髒。 圖／陳允沛 提供 分享 facebook

若有用指甲彩繪，得特別注意指間、指縫間的清潔，避免藏汙納垢。 圖／陳允沛 提供 分享 facebook

市售洗手乳五花八門，除了選擇有抗菌效果的產品外，專家也建議，洗手乳每天都會使用，盡量選澤和人體肌膚PH值接近的產品較溫和。以英女王授權生產的品牌滴露（Dettol）來說，不僅擁有溫和的抗菌配方，經皮膚科測試，可以天天使用，又因香味清新更廣受歡迎。

挑選洗手乳，專家建議，得挑有抗菌配方，且溫和成分的產品，滴露（Dettol）又以「經典松木」最受歡迎。 圖／陳允沛 提供 分享 facebook

記者實際使用，「經典松木」所散發的木質香氣，低調沉穩，是最受消費者喜歡的；帶有果香的「清新柑橘」味道較甜，女性族群更喜歡；還有添加柔軟肌膚成分的「滋潤倍護」，則屬淡雅的香氛味道，讓洗手不只抗菌，雙手湊近一聞，還能療癒心情呢！

滴露（Dettol）「清新柑橘」味道較甜，女性消費者更喜歡。 圖／陳允沛 提供 分享 facebook

英女王授權生產的品牌滴露（Dettol），也有推出肥皂，適合不同習慣的消費者使用。 圖／陳允沛 提供 分享 facebook