食物敏感與老化相關 學者：提防老人

2019-05-22 15:08 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



隨著年紀增加，人體消化系統將透過對特定食物有不適反應作為反饋，這種不適症狀被專家稱為食物敏感性。哈佛學者法索諾日前指出，老年人常有吃某種食物會造成腹痛、痙攣等問題，這是因消化系統退化而引起的食物敏感，與有生命危險的食物過敏易被搞混，法索諾補充其他差異，食物過敏幾乎是馬上起反應、而對食物敏感的反應需要等約一天，也因此較難被發現。

根據專業醫療權威《哈佛醫學網》報導，針對部分年紀增長的病患會遇到一種問題：以前吃都沒問題的食物，現在一吃就會身體不適，學者法索諾稱之為「食物敏感性」（Food Sensitivity），白話文就是消化系統老化反饋給身體的警訊。

法索諾表示，食物敏感性的研究較少，與其被發現的頻率較低有關，更常被與食物過敏（Food Allergy）弄混。直觀的差異點是食物敏感性與老化最相關，因為年紀增長，腸道內壁會自然弱化，形成允許細菌、病毒入侵的空隙，這些存在食物中的細菌就會因此傷害消化系統。

據《隨時健康網》報導，法索諾舉出較為常見的食物敏感性例子，像是麵筋敏感或是花生敏感症狀，這與攝取特定食物後，導致IgG類抗體水平增加；與食物過敏的組胺反應不同，食物敏感的反應時間耗時較長，而且沒有急性生命危險，很多人終其一生可能都不會發現自己對某種食物特別敏感，食用則會導致身體不適。

至於要如何找出食物敏感性的特定食物？法索諾表示沒有捷徑，得留心食用的食物類別，經過長期紀錄、比對，才可能找出。不過，他認為並非過度擔憂食物敏感，畢竟這不同於食物過敏及影響消化酶的食物不耐受（Food Intolerance），影響程度較低。

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