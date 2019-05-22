524健康空氣遊行 邀總統候選人參加

2019-05-22 15:08 台灣醒報 記者施養正╱台北報導



據聯合國預估，2030年全球平均溫度將上升1.5℃，屆時松山機場、台中三井及南科台積電等科技大廠將沒入海中。因此時代力量立委徐永明偕同國民黨立委陳宜民及民進黨立委劉建國一同強調，氣候變遷議題不分黨派，希望24日能看到各總統參選人及縣市長共襄盛舉。

由諾貝爾和平獎候選人葛雷塔．桑柏格發起的「週五為未來」活動24日將展開全球性行動，號召各行業人士及青年走上街頭，捍衛1.5℃防線，目前已有108國及1,279個城市響應。台北場將於24日下午1時自立法院前出發，途經民進黨黨部（北平東路）、杭州南路及徐州路，盼國人一同守護環境，向政府發聲。

科技大廠將淪陷

健康空氣行動聯盟理事長葉光芃說，本次遊行以「政府宣布氣候緊急狀態」、「國民氣候會議」及「零碳台灣」等訴求行動，並強調氣候變遷及全球暖化是「總統級」議題。他說，據聯合國預估，2030年全球平均溫度將上升1.5℃，2050年將上升2℃。

且若全球氣溫上升1.5℃，台北松山機場將成為水鄉；上升2℃，台中三井Outlet、社子島及彰濱Google資料中心及南科的台積電、群創等科技大廠也將被滅頂，因此對抗氣候變遷刻不容緩。

國民黨立委陳宜民亦指出，去年全台5月平均超過27℃，全國炎熱、人民有感，加上氣候變遷導致日前全台大雨，因此立委們不分朝野黨派，日後將在國會提案修法，盼與國人一同保護台灣企業永續經營，也呼籲蔡政府不要躁進於火力發電發展。

政府應有長遠計畫

「氣候變遷是全球性議題！」徐永明說，524遊行在立法院集結，朝野必須不分黨派支持。他也提醒，總統候選人不能只互噴口水，應該對環境議題有所表態，且行政部門在喊企業投資，強化產業發展的同時，也需考慮對台灣環境造成的副作用，希望524當天除了環團和立委之外，各總統候選人及各縣市長也能共襄盛舉。

民進黨立委劉建國補充，台灣面對全球氣候異常無可迴避，必須以20日的大雨為警惕，政府也應該用國安層級面對。他說，台灣身為海島國家，更應該比世界各國提前準備因應政策，不能每到天災產生農損，就花錢補助了事，應該有更長遠的通盤規劃。

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