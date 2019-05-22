心跳1分鐘超過200下 28歲女罹心室頻脈暈倒險奪命

2019-05-22 14:02 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



心室頻脈發作時的心電圖，出現波形起伏大且錯亂。圖／台北慈濟醫院提供 分享 facebook

28歲小如（化名）工作需長期站立、頻繁上下樓梯，日前上班突然昏倒，心跳不規律加速且很喘，幾分鐘後又恢復正常，隔天跑步時再發生類似狀況，隨後常無預警發作，完全無法跑步、快走；經轉介到台北慈濟醫院，檢查發現心跳不規則，1分鐘心跳超過200下，確診為原發性心室頻脈，後靠心律不整射頻電燒術，恢復正常生活。

台北慈濟醫院心臟內科醫師張耀庭表示，心室頻脈是指1分鐘心跳大於120跳，且源自心室的嚴重心律不整，通常會增加猝死機率，而缺血性心臟病是心室頻脈最常見原因，常會讓血壓不穩定、心臟停止跳動甚至死亡。

心室頻脈分為原發性與續發性，原發性心室頻脈屬少見的心律不整，可能有潛藏基因或心臟結構上的問題；續發性心室頻脈則通常是冠心病、心臟衰竭、瓣膜性心臟病、心肌病變、心肌肥厚或藥物造成的電解質不平衡等因素所致。

心悸是心室頻脈最常見的症狀，伴有胸悶、喘、暈眩、昏厥等症狀。張耀庭表示，不論是原發性或續發性心室頻脈，有時可能是生活作息改變、壓力或甲狀腺問題，但也可能潛藏心臟缺氧或心肌發炎等原因，當心室頻脈發生時，易造成血壓過低，也有可能會昏倒或頭暈。

張耀庭指出，長期服用心律不整的藥物或裝置去顫器都是治療方法，但長期服用藥物會有心跳過慢的副作用；裝置去顫器後，症狀發生時儀器會感測到，部分病患也會被電流嚇到，而近年發展出的「心律不整射頻電燒術」，經由導管進入心臟，並透過心臟電氣生理學檢查、3D立體定位找到病灶，以電燒的電流將病灶的組織破壞，讓心臟不會再異常放電，且不需做開心手術、長期服藥，危險性低，成功率高。