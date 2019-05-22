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日本屋久島可治港女病？「見到漂亮風景就會想去」

2019-05-22 15:26香港01 記者程思詠報導

日本屋久島空靈風景照。圖／擷自香港01資料照
日本屋久島空靈風景照。圖／擷自香港01資料照
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因香港有廉航開設鹿兒島航點，這裡都是一個港人旅行的熱點，但說到鹿兒島，很多人只會想起櫻島、霧島等，其實在2小時船程以內，還有一個屬世界自然遺產的島嶼–屋久島。

屋久島，你可能沒有聽過，但宮崎駿筆下的《幽靈公主》你一定知道，而女主角小珊長大的森林，正是以屋久島的白谷雲水峽為原型。

《開罐Opener》「玩轉旅朋友」第4集，有來自理工大學的藹程，因一次校內跳舞表演對屋久島產生興趣，去年終於和朋友到訪這裡，卻因準備不足差點回不了香港，究竟她們經歷了甚麼事？

一人一個旅遊tips：

屋久島的巴士和船各只有4班，班次時間已告訴你，遊玩時不要太忘形，錯過了一班車，隨時尾班船都上不了。不想有「悲劇」發生，一是自己控制好時間，抑或安排2天行程，這樣就可以盡情行山打卡。

總評

★★★★★

屋久島的兩大賣點就是《幽靈公主》和被列入世界自然遺產。首先宮崎駿是所有小朋友的童年回憶，任何年紀的人都會認同，宮崎駿的作品是經典之最，而屋久島正是《幽靈公主》的原型，有機會親臨其境又怎可以錯過？

理工大學畢業生藹程以前是跳舞學會成員，在一次AP（Annual Performance）中看到有關《幽靈公主》的表演，一班學生扮着樹精跳舞，令她留下深刻印象，在朋友的介紹下得悉鹿兒島的屋久島，正是《幽靈公主》的繆斯，去年和朋友起行到她夢寐以求的地方。

屋久島在鹿兒島的南方，從鹿兒島出發，乘坐約2小時的高速船，便會到達屋久島的宮之浦港口。要注意屋久島有另一個叫「安房」的港口，對遊覽路線來說不是一個方便的起點。（高速船船票價錢：來回16,200円，約1,143港元）

抵玩指數

★★★☆☆

前往屋久島的交通費已過千港元，雖然島上沒有其他昂貴消費活動，但單是車費已稱不上伐算。另外要收取登山費，以初級行山路線「白谷雲水峽」為例，需每人收取500円，約35港元，當作是山林保護費，工作人員會派發地圖和紀念明信片一張。

覓食指數

★☆☆☆☆

屋久島是相當純樸、天然的小島，言下之意就是配套不多，餐廳和便利商店真是「十隻手指數得晒」，追求地方名物的你會失望了，最好的建議是先在鹿兒島買食物，才出發去屋久島。

路痴駕馭指數

★★☆☆☆

雖然很多人到屋久島行山，但行山徑不像香港般，山腳到山頂都鋪好路。前半段山路是居民用當地著名的屋久杉鋪好，但其後就沒有再鋪，走得愈深，對方向愈沒有頭緒，要靠零散的指示、好心人留下的絲帶和簡陋的地圖完成行程。

獨遊指數

★☆☆☆☆

首先屋久島人流不多，在沒有網絡、沒有完善指示的深山裡，最好還是有人照應。另外，屋久島長期性潮濕，到處佈滿青苔，一個人行有一定的危險性，所以不要冒險，和幾個朋友同行最安全。

港女喜歡打卡，但想在《幽靈公主》實境中留下倩影，並不是易事。

屋久島不是一個熱門的旅行地區，設施上仍有很多不足，沒有好西、沒有網絡、沒有華美的衣服（因為山路只容許穿戴適當的裝備），想踏足這個地方就要暫時放下港女身份，打卡之餘學懂欣賞和尊重大自然。

藹程形容屋久島是一個清幽的地方，長年下着雨，更有「一個月下35天雨」的民間俗語出現，屋久島總是被濃霧包圍，雲霧迷濛，彷如走進仙境，可能下一秒就有刺客從霧中跳出來。

乾淨得來很有神靈的感覺。

理工大學畢業生 藹程

一個長年處於陰陰濕濕，沒受污染的環境下，一定會有很多昆蟲和小動物吧。

錯，屋久島內神奇地連蚊都沒有，香港的小溪裡會發現水甲甴，但屋久島的水是乾淨得透徹，很難有一個地方能找到全無雜質的水流。所以是日本的就特別好嗎？相信是當地人有心守護這個地方，才可以留住它的原始，而愈要急着發展的我們，偏偏忘了自然的存在，最後我們只好到別處追尋「好山好水」。

受訪者在深刻體會如魔法森林般的夢幻氣息。圖／擷自香港01資料照
受訪者在深刻體會如魔法森林般的夢幻氣息。圖／擷自香港01資料照
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旅客在車上觀看窗外屋久島煙霧瀰漫的風景。圖／擷自香港01資料照
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文章授權轉載自《香港01》

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