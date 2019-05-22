影／診所無障礙 3大指標僅5%達陣

2019-05-22 14:29 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 簡浩正 ／台北報導



台北、基隆、屏東、金門、連江 達標率掛零

分級醫療推動滿兩年，醫改會今天公布診所無障礙就醫環境調查體檢報告，發現具備無障礙通道、無障礙廁所與無障礙溝通三項指標的診所，僅占全國健保西醫診所的5%，台北、基隆、屏東、金門、連江等五縣市掛零。

醫改會董事長劉淑瓊說，衛福部兩年前調漲大醫院門診部分負擔，並提出分級醫療六大策略及配套措施。政府承諾在「提升基層醫療服務量能」策略中，輔導基層診所規畫無障礙空間，並可於健保快易通App查詢。

劉淑瓊說，如今推動滿兩年，依衛福部「全國診所無障礙就醫環境調查表」所規畫的無障礙友善診所三大指標無障礙通道、無障礙廁所、無障礙溝通，進行診所體檢，全符合為三顆星，扣除無障礙溝通則為兩顆星；體檢發覺多數診所環境不夠友善，上述三指標的達標率分別為59%、26%、17%。

醫改會發言人朱顯光表示，全國健保西醫診所約1萬500家，據上述調查表統計，全國健保西醫診所具備無障礙通道和廁所只有21％，但若加上無障礙溝通，則僅5%診所達標。若以縣市別來看，符合三指標的縣市以新竹市32%達標比率最高。

醫改會公布報告，發現具備無障礙通道、無障礙廁所(見圖)與無障礙溝通三項指標的診所，僅占健保西醫診所的5%。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

雙北、桃園11醫學中心 6成身障者認為不便

劉淑瓊說，醫改會曾至雙北及桃園地區11家醫學中心，實際對百位輪椅、枴杖或助行器、娃娃車族進行民調，高達六成受訪者對診所缺乏無障礙設施或設計不良感到就醫不便；近七成對政府推動無障礙措施覺得無感。建議建議衛福部，應重新檢視無障礙資訊的正確性、配合營建署等相關單位修正建築法規，優先將面積大於1000平方公尺的大型診所，納為應設置無障礙設施建築。

屏基醫院神經內科醫師詹智鈞對診所「溝通無障礙」及格率偏低，認為政府與診所應重視。因為屏東等偏鄉縣市地區有很多新住民或外籍看護，他就自學印尼語、魯凱、排灣族語，如果沒有提供無障礙溝通服務，醫師往往無法正確診斷，病人也無從遵醫囑治療，反而得浪費更多健保醫療資源。

詹智鈞建議衛福部應推出通用範本，提供各種協助溝通的軟體、影片、表單、藥袋或貼紙，給基層診所運用。