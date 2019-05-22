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無障礙診所達標低 國健署年底推友善診所計畫

2019-05-22 12:22聯合報 記者簡浩正╱即時報導

針對行動不便、高齡者等無障礙空間設置不足，就醫環境不便等問題。衛福部擬委託辦理「就醫無礙管理中心」來推動醫療院所辦理無障礙就醫服務、編撰易讀版衛教資料外，並召集醫事、社保司、國健署等單位會議討論下，規劃自今年起由國健署推動友善診所計畫，擬年底施行。

衛福部表示，已擬委託辦理「就醫無礙管理中心」來推動醫療院所辦理無障礙就醫服務、編撰易讀版衛教資料、開設醫事人員教育課程等作業，但該計畫歷經2次流標，將再度進行第3次招標作業。

而為廣納民間意見，經整理身心障礙者權益、性別平等等會議決議，日前召集醫事、社保司、國健、社家與健保署等單位會議討論，規劃自今年起由國健署推動友善診所計畫，另運用健保品質保留款等財物誘因，研擬診所改善就醫環境方案。

國健署副署長賈淑麗中午受訪表示，衛福部約從6年前推動高齡友善醫院認證，部分醫院提供如降低視覺障礙的QRCode友善藥袋、防滑止跌等友善措施；而年長者與障礙者的需求雖不同，但部分如視力、行動等需求是互通的。

賈淑麗說，目前國健署正研擬友善診所計畫中，預計年底測試後再實施，期增強、擴大友善診所的無障礙元素，讓行動不便、高齡者甚至幼兒得到更適切服務。

國健署衛福部健保

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