漢光演習國1彰化-員林封道 建議改道這樣走

2019-05-22 12:21 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



配合國防部「漢光35號演習」戰機起降實兵演練，國道自5月26日、27日、28日夜間到隔天上午將封閉國1彰化到員林南向或雙向路段，這也是國道間隔12年再度啟用戰備跑道並封閉主線，用路人須改道行駛。

高速公路局中區養護工程分局表示，「漢光35號演習」戰機起降實兵演練，分三階段封閉國道1號彰化至員林部分路段，5月26日22時至27日6時，封閉國1彰化至員林南下主線及台76(東、西行)往國1南下入口，5月27日22時至28日12時，封閉國道1號彰化至員林雙向主線及台76(東、西行)往國1雙向入口。5月28日22時至29日6時，封閉國道1號彰化至員林南下主線及台76(東、西行)往國1南下入口。

道路封閉時段，建議短途南向可在國1彰化下交流道後，經由台19及148縣道銜接員林交流道續往南行；短途北向由國1員林下交流道，則經由148縣道及台19銜接彰化交流道續往北，建議長途用路人行駛國3避開管制路段。