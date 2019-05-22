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國際學生創意設計大賽報名中 年度大獎40萬

2019-05-22 12:18聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

全球規模最大學生設計競賽「2019台灣國際學生創意設計大賽」即日起開放線上報名，6月30日截止徵件。今年度競賽主題為「Empathy」，以「同理心」傳達今年主題的理念，國內外高中職以上、年齡30歲以下的在學學生可報名參加。教育部表示，除維持每年年度大獎40萬元，今年廠商指定類更由「工業技術研究院」贊助，協助創造出具潛力的商業化設計作品。

教育部表示，「台灣國際學生創意設計大賽」今年邁入第12屆，歷年都邀請國內外知名學者與設計師擔任評審，公正性與指標性備受各界肯定。競賽類別共分為「產品設計」、「視覺設計」、「數位動畫」及「廠商指定」等四項，並由「看見台灣基金會」贊助與全球21個國際設計組織授權合作獎項設置，總計將提供超過60個獎項。

今年除維持每年年度大獎40萬元、免報名費及參展費用外，為激發學生創意能量，今年廠商指定類更由「工業技術研究院」贊助，藉由與本競賽攜手合作，增進技術創新應用與商品化的緊密連結，希望增加以國內外年輕設計人才投入為中心的專業技術項目進行創意發想，進而協助工研院創造出具優秀潛力、豐富靈感的商業化設計作品。

教育部表示，競賽去（2018）年共吸引超過66個國家、895所設計院校參加，並徵集到超過2萬件作品，73件作品獲獎。今年競賽又更加「全球化」，除了於台灣本地辦理初選外，也將延續與新南向國際設計組織-新加坡設計業總商會(DBCS)的合作模式，於新加坡舉辦分區初選作業，盼透過這樣的國際設計交流，讓競賽評選趨於精緻化、擴大設計競賽的國際知名度，並且透過這樣分區評選的方式讓更多優秀的作品被世界看見。

「2019台灣國際學生創意設計大賽」官方網站 http://www.tisdc.org ，亦可於網站下載競賽簡章並觀看更多競賽訊息。

教育部

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