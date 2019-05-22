影／福衛全民空拍任務 景美女中率先登場

2019-05-22 11:48 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 杜建重 ╱即時報導



為了祝福福爾摩沙衛星七號順利發射，科技部與國家實驗研究院、國研院太空中心共同推出大型的空拍活動，今天率先由台北市景美女中響應，超過1400位一、二年級的學生穿著黃色校服集合到操場，以70公尺乘以35公尺的「FS7」字樣，也就是排列成福衛7號的英文縮寫，並由福衛5號在11點飛越台灣上空時進行空拍取像，