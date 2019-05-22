親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
豪大雨釀災影響
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
翻轉生命的毛孩

館長申請良民證秀收據 網友：李天鐸別撤文等挨告

立足國會，緩和烏東衝突：諧星總統就職後的挑戰

老翁疝氣自己推腸子回復 卡住差點阻塞壞死

2019-05-22 11:38聯合報 記者謝恩得╱即時報導

一名80多歲阿公罹患腹股溝疝氣，因疝氣多年，平時多自行按壓， 把腸子推回復，但近日發現無法讓腸子復位，直到前往大林慈濟醫院檢查，才發現約8公分的腸子已嚴重卡住，疼痛不堪並造成嚴重腸阻塞，緊急手術後，所幸腸子未壞死，復位及修補疝氣，才撿回一命。

一般外科醫師李政鴻表示，常發生在男性身上的疝氣，又俗稱為墜腸，一般會隨著年紀漸長，腹壁肌肉組織鬆弛加上腹腔內壓力增加，造成腹內器官經由疝氣囊跑到腹腔外。

他說，當腸子掉出腹部肌肉的小洞時，如沒卡死，在適當輕壓下，腸子即可推回腹內，一旦掉入的腸子過多或是沒有及時推回，這段在體外的腸子就會開始水腫，腫起的腸子比疝氣洞還大時，此時不論怎麼推都推不回去了，這就是所謂「箝頓性腹股溝疝氣」，腸道或腹內器官會因長時間卡在疝氣中而壞死，嚴重時會造成腹膜炎及敗血性休克，導致生命危險。

李政鴻提醒，疝氣平時沒有嚴重的徵狀，容易忽略及不重視，等到出問題時，則會小刀換大刀，得不償失。

他表示，當發現肚子和大腿交界處有不明凸出物時，要盡快就醫檢查，與專業醫師討論最適當的治癒方式，雖然疝氣可能經過數月甚至數年不會惡化，但未治療的疝氣，其症狀不會自行改善，如果放任不治療，受損部位容易隨著時間增長越變越大，也可能造成嵌頓性疝氣及腸壞死。

疝氣手術後1至3個月內不宜提重物、劇烈及過度運動，以免疝氣再度復發，飲食上注意清淡，切記辛辣，多吃水果和蔬菜，補充維生素有利於傷口癒合。

80多歲阿公疝氣多年，自行按壓推腸回復，後來發現約8公分的腸子嚴重卡住，疼痛不堪...
80多歲阿公疝氣多年，自行按壓推腸回復，後來發現約8公分的腸子嚴重卡住，疼痛不堪，緊急手術後撿回一命。圖／大林慈濟醫院提供
分享
李政鴻醫師提醒，疝氣要盡快就醫檢查與專業醫師討論最適當的治癒方式。圖／大林慈濟醫...
李政鴻醫師提醒，疝氣要盡快就醫檢查與專業醫師討論最適當的治癒方式。圖／大林慈濟醫院提供
分享

器官手術醫師

相關新聞

十年來釀729死 遠離颱風災害該注意這些事

2019-05-22 10:48

女熱愛當網紅直播 35歲竟罹患「網紅白內障」

2019-05-22 10:02

深夜一波雲系接近台灣北部有雨 影響到明天上午

2019-05-22 07:35

減少報廢食品 全家推鮮食效期前7小時打七折

2019-05-22 11:13

為何日月潭水庫從未洩洪？原來是這機關的妙用

2019-05-22 08:56

這家茶飲店密度堪比小七 南台灣人手一杯

2019-05-22 09:51

小白菜上價漲逾五成 豪雨影響菜價一、二天後會浮現

2019-05-21 13:00

影／雨天騎車他興奮高歌 唱不到三句秒飆「5字經」萬人笑爆：無限重播

2019-05-22 12:00

別跟千萬元擦身而過！ 1-2月發票特別獎5人未領

2019-05-22 11:57

是你嗎 統一發票1-2月千萬大獎還有5位得主未現身

2019-05-22 11:53

光照結合多鐵材料 32歲學者讓記憶體體積再縮小

2019-05-22 11:48

影／福衛全民空拍任務 景美女中率先登場

2019-05-22 11:48

影／診所無障礙友善環境 五縣市竟掛零

2019-05-22 11:41

下周鋒面接近 中部以北及東半部恐雷雨

2019-05-22 11:34

極端氣候雷擊增 鄭明典、彭啟明教你怎麼避免被雷打中

2019-05-22 11:04

【黃色笑話】「跳進這鍋粥」

2019-05-22 10:55

端午節勞軍包裹「郵資打八折」 這段期間適用

2019-05-22 10:55

三成青壯族群沒量血壓 每4人就有1人有高血壓

2019-05-22 10:21

買三個鐵路便當的注意 你的1-2月發票千萬獎還沒領

2019-05-22 10:21

別與大獎擦身過 1-2月千萬獎5張還沒領

2019-05-22 10:17

震央距陸地超近 花蓮上午傳規模4.6地震

2019-05-22 10:14

萬安42號演習 高鐵聯外接駁配合交通管制

2019-05-22 09:58

花蓮9:37規模4.6地震 最大震度花蓮南投台中3級

2019-05-22 09:48

台鐵網頁首增「輪椅座」訂票區 身障協會：還不夠

2019-05-22 09:42

第四代票務系統上線滿月 台鐵再增輪椅訂票區

2019-05-22 09:39

白天高溫回升 27至30度

2019-05-22 08:55

演戲扮演無數人物 邵雨薇改當歌手唱出自己的故事

2019-05-22 08:50

退休後才發現職業病 醫院聯手協助職傷給付

2019-05-22 08:27

苗栗五彩繽紛繡球花 感受浪漫花海

2019-05-22 08:18

吳德榮：下周二梅雨季第四道鋒面抵達

2019-05-22 07:17

太陽變大全身就癢 約二成民眾一生至少得一次

2019-05-22 07:07

今汙染物易累積！全台由北而南空品「亮橘燈」

2019-05-22 05:35

奪命斑馬線 126處年底改善

2019-05-22 00:37

職場互助教保中心放太寬？ 「孩子只能在封閉室內成長」

2019-05-22 00:37

降師生比顧品質？ 私幼：問題在缺人才

2019-05-22 00:37

提早學注音 「進小學後差異不大」

2019-05-22 00:37

健康你我他／太陽和風 最環保的除濕機

2019-05-21 23:28

腸道傳染病 雨後可能找上門

2019-05-21 23:28

出生5天嬰兒 感染腸病毒 六月進入流行期…

2019-05-21 23:28
看更多

熱門文章

又宅又無趣？亞馬遜女工程師曝入行9優點 年薪5百萬

2019-05-21 12:38

菜市仔名？喊聲「小黑」 全台28隻校犬都回頭

2019-05-21 16:18

保護海岸秘境象鼻岩 別再爬上去打卡

2019-05-21 13:37

小7獨家開賣14款「蠟筆小新不倒翁公仔」 野原一家超萌翻滾

2019-05-21 16:09

35歲老鳥遇到慣老闆 技能點滿僅開23K

2019-05-22 10:05

吳德榮：下周二梅雨季第四道鋒面抵達

2019-05-22 07:17

為何日月潭水庫從未洩洪？原來是這機關的妙用

2019-05-22 08:56

每日星座運勢／獅子秀出自我得青睞 事業積極應對

2019-05-22 00:00

泰山花生仁湯首度變冰沙！萊爾富3款「限量台味冰沙」快吃一波

2019-05-21 18:42

皮膚保養必犯「5大陷阱」 純天然保養反而慘！

2019-05-21 18:09

LV設計師自行演繹旅行袋 12萬就這樣放地上也是帥氣

2019-05-21 18:18

太陽變大全身就癢 約二成民眾一生至少得一次

2019-05-22 07:07

客服就在你身邊！中信網銀全新「智能共享服務」即日上線

2019-05-21 16:57

影／腸病毒新增3重症 台中男嬰出生5天感染

2019-05-21 16:18

小7「限量STANLEY精品集點」每一款都帥翻

2019-05-21 15:19

花蓮9:37規模4.6地震 最大震度花蓮南投台中3級

2019-05-22 09:48

一口吃5瓣 金子半之助「海膽天婦羅」滿嘴濃郁海味

2019-05-21 16:51

婆婆嗆「窮人才讀公幼」 私立幼稚園真的比較好？

2019-05-21 22:22

麗寶樂園6月專屬優惠 三鐵警消人員入園只要199

2019-05-21 15:43

「今年海龜死傷特別多」大多無法判斷死因 綠蠵龜更瀕危

2019-05-21 23:30

蘭花長得像貓熊！農委會新品種歐美搶著要

2019-05-21 21:05

苗栗五彩繽紛繡球花 感受浪漫花海

2019-05-22 08:18

1人34萬！「144人搶1個位置」的奢華列車「瑞風號」登台 限量30席

2019-05-21 18:24

【婚姻故事】林宥慈／我的多功能老公

2019-05-22 06:00

62歲男指甲增厚還不斷流膿 檢查竟是皮膚癌

2019-05-21 22:58

高雄「阿勃勒花季」開跑 6月底前來賞黃金雨！

2019-05-21 20:24

遇到有人說話跳針，12生肖的反應是？

2019-05-21 18:03

深夜一波雲系接近台灣北部有雨 影響到明天上午

2019-05-22 07:35

【塔羅】一路高漲！最近你的事業運好到破表？

2019-05-21 16:27

女熱愛當網紅直播 35歲竟罹患「網紅白內障」

2019-05-22 10:02

這家茶飲店密度堪比小七 南台灣人手一杯

2019-05-22 09:51

小白菜上價漲逾五成 豪雨影響菜價一、二天後會浮現

2019-05-21 13:00

胸前有巨型紅唇 「嘉貴妃」辛芷蕾火辣秀美腿

2019-05-21 14:31

今汙染物易累積！全台由北而南空品「亮橘燈」

2019-05-22 05:35

「一人憂鬱、全家亂」女友倒情緒垃圾 他每晚睡不著

2019-05-21 13:09

萬安42號演習 高鐵聯外接駁配合交通管制

2019-05-22 09:58

別與大獎擦身過 1-2月千萬獎5張還沒領

2019-05-22 10:17

張鈞甯斜垮Sandro腰包很好看耶 「小龍女」范文芳穿西裝扮OL

2019-05-21 15:33

暑假就到歐洲玩！阿聯酋推520超值優惠 飛倫敦單程未稅4,520元起

2019-05-21 16:20

才21歲就當坎城評審！艾兒芬妮靠「花」穿出時尚感

2019-05-21 13:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top