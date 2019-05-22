老翁疝氣自己推腸子回復 卡住差點阻塞壞死

2019-05-22 11:38 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



一名80多歲阿公罹患腹股溝疝氣，因疝氣多年，平時多自行按壓， 把腸子推回復，但近日發現無法讓腸子復位，直到前往大林慈濟醫院檢查，才發現約8公分的腸子已嚴重卡住，疼痛不堪並造成嚴重腸阻塞，緊急手術後，所幸腸子未壞死，復位及修補疝氣，才撿回一命。

一般外科醫師李政鴻表示，常發生在男性身上的疝氣，又俗稱為墜腸，一般會隨著年紀漸長，腹壁肌肉組織鬆弛加上腹腔內壓力增加，造成腹內器官經由疝氣囊跑到腹腔外。

他說，當腸子掉出腹部肌肉的小洞時，如沒卡死，在適當輕壓下，腸子即可推回腹內，一旦掉入的腸子過多或是沒有及時推回，這段在體外的腸子就會開始水腫，腫起的腸子比疝氣洞還大時，此時不論怎麼推都推不回去了，這就是所謂「箝頓性腹股溝疝氣」，腸道或腹內器官會因長時間卡在疝氣中而壞死，嚴重時會造成腹膜炎及敗血性休克，導致生命危險。

李政鴻提醒，疝氣平時沒有嚴重的徵狀，容易忽略及不重視，等到出問題時，則會小刀換大刀，得不償失。

他表示，當發現肚子和大腿交界處有不明凸出物時，要盡快就醫檢查，與專業醫師討論最適當的治癒方式，雖然疝氣可能經過數月甚至數年不會惡化，但未治療的疝氣，其症狀不會自行改善，如果放任不治療，受損部位容易隨著時間增長越變越大，也可能造成嵌頓性疝氣及腸壞死。