極端氣候雷擊增 鄭明典、彭啟明教你怎麼避免被雷打中

2019-05-22 11:04 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



全球暖化造成極端氣候增加，氣象專家示警，對流越來越旺盛、瞬間豪大雨越來越強，打雷的次數也增加，提醒要特別小心防雷。

全球暖化使得大氣中熱含量更加充分，對流也越加旺盛。天氣風險管理公司總經理彭啟明說，閃電是對流旺盛的指標，目前國外已經有研究顯示打雷的次數比過去增加，部分更預測到2100年，打雷的次數會比現在增加五成。

中央氣象局副局長鄭明典表示，由於台灣早期都是僅靠人工統計打雷次數，因此目前很難從科學數據上呈現次數是否增加，但對流強且集中的降雨使得打雷次數增加，於國際氣象界已經被證實。

雷擊意外近年層出不窮。鄭明典說，因相信壞人會被「天打雷劈」，因此華人就算被雷打到，也會避談，因此，國內沒有相關數據。但根據美國統計，早年每年平均4、500人因雷擊死亡，近年，美國雖然積極宣導，但是每年仍有1、200人被雷擊死亡，受傷人數約是死亡人數10倍以上。

天氣風險管理公司總經理彭啟明表示，雷的成因主要是因為旺盛的上下對流中的水氣粒子與空氣產生摩擦，產生正負電荷，累積到一定程度，就會成雷。

彭啟明說，台灣上空過去一年發生約400多萬次閃電，上周五新竹發生強降雨，當天從新竹外海到陸地之間就發生24.5萬次的雷，20日鋒面影響，全台出現豪大雨，當天從南到北也發生28萬次的雷，閃電越強的地方，暴雨發生的機會也更高。

如何防雷擊？鄭明典表示，室內一定比室外安全，遇到打雷時，要趕快進入室內或者車內，於車內避免接近金屬導體，如果在戶外，要避開大樹、電線杆這種高聳的物體，一方面避免雷擊時被壓到，另一方面，高聳物體被雷擊中時，電流往四面擴散，會很危險。另外，鄭明典說，釣魚、打高爾夫也容易受雷擊，因為這些環境容易成為雷區，魚竿、球桿也形同避雷針，容易導電，打雷時划船、游泳也很危險。

彭啟明說，打雷時也要盡量避免講手機，或把手表放到包包裡，另外，很多人以為躲到涼亭、帳篷也可以防雷。彭啟明說，涼亭、帳篷也都不安全，因為涼亭通常是空曠地區的一個高聳物，而帳篷不只無法防雷，因為架在地面，降雨也容易導電，鄭明典說，有不少躲到帳篷卻被雷擊的案例。

除了避免雷擊傷人之外，鄭明典說，很多行業都存在雷擊的危險，工業界等防雷也非常重要，彭啟明說，高樓裝設避雷針，記得要定時檢修，他說，避雷針受雷擊一、兩次之後，通常就失效，必須修復才有效果。