反思「寵物買賣」 大學生邀請路人為嬰兒「標價」

2019-05-22 10:31 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



鼓勵學生走出教室、用所學知識關懷社會，中原大學發出「離校令」讓學生走出學校做公益。桃園市推廣動物保護協會與中原大學學生合作，舉行實地的街頭訪問活動，以省思動物生命是否能以金錢價值衡量為出發點，邀請路人根據直覺為嬰兒標價，路人從一開始聽見買賣嬰兒時的驚訝，認為不應該購買嬰兒因為他是一個生命，到看見看板背後是一隻被標好價格的寵物狗，他們開始省思生活中習以為常的寵物販賣，對寵物而言是否公平。

透過訪問活動，學生們獲得了許多珍貴的回饋，也藉此讓更多人看見「愛我就別買我」的粉絲專頁，達到宣傳效果。

中原大學商設系學生張浩表示，為了杜絕惡質繁殖場與過度繁殖問題，希望能由消費方推動「愛我就別買我」的行動理念，並讓民眾認識更多不販賣活體寵物的友善店家，來降低需求改變寵物販售市場。再透過架設網站，提供消費者友善店家地圖與流浪動物領養管道，讓更多喜愛寵物的大眾與寵物店能響應，並改變大家熟知的領養代替購買中「購買」產生的問題。

桃園市推廣動物保護協會理事長戴婉如則表示，現今多數寵物店消費者仍只在乎價格，因此直接宣導不購買活體寵物的這個訴求其實很難打動他們。

戴婉如說，協會期望在中原大學企管系學生以專案企畫、商設系學生發揮設計專業的跨域協助下，透過「愛我就別買我」這個消費觀念的提倡與消費行為的改變，運用臉書與網站連結友善店家，藉由這些喜愛寵物的人們影響身邊可能想養寵物的人，付出簡單且實際的行動支持這些友善店家，來改變「櫥窗寵物」的命運，並能有效減少流浪動物的產生與相應的社會問題。