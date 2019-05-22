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指考分發比例提升至50%？教部：對學生將產生巨大衝擊

2019-05-22 10:21聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

近日各團體針對大學入學管道比例各表意見，有家長團體提出，考試入學分發招生名額比例應提高至50%以上。教育部政務次長劉孟奇表示，若要求教育部干涉大學校系招生自主權責，硬性規定考試入學分發名額比例，在不變動繁星推薦（原則15%）及其他管道（約10%）名額比例下，勢必須將個人申請招生名額比例調降至25%以下，受影響者接近全體學生，同時個人申請的報名分發率將比現在驟減至可能只有一半，落榜學生驟增，「對考生和家長是非常巨大的衝擊。」

教育部次長劉孟奇今天赴立法院教委會「大學招生選才制度精進暨弱勢學生升學權益保障」進行專題報告，並備質詢。

劉孟奇報告時表示，教育部針對考試分發入學比例未設定上限，僅針對繁星推薦原則為15%、個人申請以45%為限（有需求者經教部專案核准後則可超逾，每次擴大10%為限）、特殊選才逐年微調（108學年度以1.5%為上限）等招生名額比例進行控管。換言之，如有校系規畫將考試分發招生名額比例拉高至50%以上，教育部一定尊重並予以核定。

但劉孟奇說，大學多元入學多年發展至今，各管道名額比例分配情形已漸趨穩定。未來教育部就審核大學校系評估其學生學習表現、在學穩定度、招收弱勢學生情形等指標，所提出提高個人申請名額比例的需求，也會持續參酌學校教學資源、甄試方式及品質等情形，嚴格審查並據以核定。

立委柯志恩質詢時說，今年熱門校系超篩人次達72%，很多學生申請入學落榜後，只能參加指考，但有些校系的指考名額很低，家長也才會質疑指考名額是申請入學「挑剩的」？他問劉孟奇，究竟多少篩選倍率較理想？

劉孟奇表示，分析各校系107學年度與108學年度通過個人申請第一階段的「實際篩選倍率」，全部參與招生大學的平均值只從3.7倍小幅增加至3.42倍，以台成清交為例，平均實際篩選倍率只從3.45倍小幅增加至3.85倍。單就台大而言，則是從3.1倍增至3.37倍。參照今年實施學測五選四的結果，經同分參酌後，已產生實質擴大篩選倍率的效果，但並未高於四倍率。

立委林奕華說，以清大電機系乙組為例，原預計篩選120人進入二階甄試，卻篩出506人，最後有468人參加甄試，正取40人，備取392人。她批，今年篩選倍率淪空談，多元入學成笑話。

劉孟奇回應，已請招聯會考量篩選倍率提升為四倍率的可行性。他補充，越多學生在申請就定位，指考面對的競爭也較低。教育部針對個人申請名額比例會嚴格控管，但對於指考分發比例則回歸大學自主，教育部不會控管。

教育部次長劉孟奇今天赴立法院教委會「大學招生選才制度精進暨弱勢學生升學權益保障」...
教育部次長劉孟奇今天赴立法院教委會「大學招生選才制度精進暨弱勢學生升學權益保障」進行專題報告，並備質詢。記者馮靖惠／攝影
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教育部指考繁星

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