三成青壯族群沒量血壓 每4人就有1人有高血壓

2019-05-22 10:21 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



據國健署統計，目前台灣約有480萬名高血壓患者，約每4人就有1人罹病，由於高血壓無明顯症狀易被忽視，因此被喻為「健康的沉默殺手」。

然而高血壓非老年人專利，沒定期量血壓的年輕人是高風險族群，據2015-2018年國民營養健康狀況變遷調查結果，18歲以上國人的高血壓盛行率達25.06%，平均每4人中就有1位罹患高血壓，且有34.2%ㄧ年內未量血壓，埋下危險因子。

台灣高血壓學會理事長、台大心臟內科主治醫師王宗道表示，高血壓的成因是多面向性的，包括環境因素、體重過重、攝取過多鹽分與酒類、缺乏適量運動等，心情緊張也可能使得血壓莫名升高；血壓值若落在120/80至140/90毫米汞柱之間，屬於高血壓前期，應就醫檢查。

王宗道說，高血壓好發族群為20到50歲青壯年，學會自2011年提出「722」的量血壓原則，建議民眾每周可以量7天，每天早上起床與晚間睡前共量2回，每回量2次取平均值，詳實記錄了解自己的身體狀況。一旦超過最好與醫師討論，若觀察三個月後血壓仍無法控制，再用藥治療。

另他也建議，民眾可採少鹽少鈉少喝酒與戒菸，以及多補充蔬果與保持運動習慣，可預防高血壓發生。

馬偕醫院副院長、急診醫學部部長張文瀚說，天氣轉暖並進入梅雨季，日夜溫差大，有高血壓等心血管疾病者，若進入較低溫室內或相關場域時，可先活動手腳、頸部熱身約五分鐘，來適應環境與溫度落差，以免血管收縮造成身體不適。