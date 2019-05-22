第三作戰區：漢光軍機操演不影響民航機起降

2019-05-22 10:15 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



媒體報導「國軍漢光演習27日至31日將影響桃園機場民航機起降」，但軍方今天表示，屆時軍機操演全程不會影響民航機起降。

媒體報導，桃園機場為配合國軍操演活動進行，27日至31日部分時段將暫時關閉05跑道，可能影響航班起降，提醒有出國計畫或接機的民眾注意。

第三作戰區指揮部今（22）日發出新聞稿表示，國軍5月底漢光實兵演習，5月30、31日上午參演機在空活動時的空域管制，經與民航局及桃園機場等相關單位協議，已調整演練時段，全程均不影響民航機起降作業，特此澄清說明。