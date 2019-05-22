女熱愛當網紅直播 35歲竟罹患「網紅白內障」

2019-05-22 10:02 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



當網紅直播當心罹患「網紅白內障」！一名35歲的王姓女子發現最近看東西，眼睛常常「霧茫茫」，看東西看不太清楚，原來她熱愛網路是名「網紅」，一天花數小時擔任直播主，就醫檢查後發現罹患「網紅白內障」，醫師則開乾眼症藥水，並建議配防藍眼鏡預防白內障加速惡化。

中國醫藥大學新竹附設醫院眼科主任陳瑩山表示，一般網紅在直播時，為了營造氣氛，常常會把周圍的燈光調暗，且LED美肌探照燈通常都會打得很亮，此時LED強光與手機藍光直接照射在眼睛，對眼睛的水晶體造成很大負荷，但網紅需要常時間盯著螢幕熱情與網友互動，對於光源長時間的照射會導致水晶體混濁，進而形成白內障。

陳瑩山也說，「網紅白內障」和一般白內障不太一樣，白內障是老化的自然現象，隨年齡增長，水晶體中的蛋白質慢慢病變、老化，或水晶體水分含量變少，都會使水晶體混濁。「網紅白內障」則好發在年輕愛用手機者，陳瑩山指出，長時間緊盯3C 產品，是近年來使白內障年輕化的最大凶手。

陳瑩山提醒民眾，千萬不要為了當網紅網美，犧牲掉自己寶貴的眼睛。建議網美、網紅要「內服外用」保養眼睛，「外用」就是可以帶反藍光的眼鏡或反藍光的隱形眼鏡。