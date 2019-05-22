親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
豪大雨釀災影響
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
翻轉生命的毛孩

罪惡始於檸檬：義大利黑手黨的「光榮會」帝國

這家茶飲店密度堪比小七 南台灣人手一杯

2019-05-22 09:51聯合新聞網 文章提供／遠見

南台灣街頭巷尾到處都看的到手搖飲料店「茶の魔手」，密集程度堪比便利商店。 圖片提...
南台灣街頭巷尾到處都看的到手搖飲料店「茶の魔手」，密集程度堪比便利商店。 圖片提供／遠見
分享
南台灣街頭巷尾到處都看的到手搖飲料店「茶の魔手」，密集程度堪比便利商店，經營近30年，是不少南部人的共同回憶，堪稱是手搖界的丹丹（丹丹漢堡稱霸南台灣）但一路往北，家數卻很少，大台北地區僅一間，宜蘭、花蓮則完全沒有插旗，究竟是什麼原因，「茶の魔手」不想北上擴充版圖？

台南路上有個奇觀，街頭巷尾到處都看的到手搖飲料店「茶の魔手」，常常一條街上就有3家「茶魔」（最道地簡稱），密集程度堪比便利商店，加上琳瑯滿目的品項、經濟實惠的價格，當一說到最具代表性的南部飲料店時，許多人紛紛遙指茶の魔手，茶の魔手同時也是不少南部人的共同回憶，「我學生時候都喝這家」、「我南部人，我住的地方就三間了，現在手上就一杯」。

全台約570家、比50嵐還多家的店面，光台南就有280間左右，可說稱霸南台灣，但一路往北，家數卻很少，大台北地區只有一間，宜蘭、花蓮完全沒有據點。

來到台南安南區一處寬敞挑高廠房，大大小小貨櫃整齊劃一，員工穿梭其中忙進忙出，這裡是茶の魔手的公司「意精研」總部。董事長王賢明的辦公室就位在二樓，特別的是辦公桌沒有電腦、沒有公文夾，有的是煮水壺、品茗杯、茶盤、茶夾等泡茶的「茶房四寶」，王賢明就在這桌上辦公，辦的是品茗、研發品項，「所有的品項我都親自調過、喝過，確認好喝才上架。」王賢明笑說，「我就是研發部門唯一員工。」

打自創業以來，王賢明就一直發揮他的實驗精神。從小喝著爸爸泡的茶長大，並看著爸媽在安南區漁市場做生意，他高職農業機械畢業後，開始思考出路時，家學淵源所致，很自然也想從商，他一邊自學商業管理，一邊把「柴米油鹽醬醋茶」想了一輪，找出自己能勝任的領域。

輪到最後一個「茶」進入腦中時，由於1990年代人手一杯開喜或一盒麥香鋁箔包，他就想「這些明明都是隔夜茶，每天現泡為什麼不能取而代之？」如果每人每天消費一杯，收入就很可觀！他興起開「茶坊」賣現泡茶的念頭，投資的第一個生財工具，是一個磅秤。

沒有任何餐飲背景，他土法煉鋼把自己當成實驗對象，「我喜歡的，應該大家也會喜歡吧！」就是這麼簡單的邏輯，他每天秤重不同量的茶葉，再沖泡試喝，喝到自己覺得好喝的量就記下來。

然而創業豈是這麼容易，1991年開張「竹林茶坊」的第一天，就慘遭滑鐵盧，「賣了七杯145元」是當天的銷售成績，之後的整整半年，生意也不理想。每天店門一關，他苦悶的看著眼前的茶葉、茶壺、茶杯，不得其解生意怎麼這麼差。

「乾脆，將所有商品剖析一番，或許會有解答？」王賢明想，是自己用錯了原料、器具、杯具，所以客人才不埋單嗎？於是他一一研究茶、配料、杯、吸管、包蓋、包裝的材質與廠商，開始與所有供應鏈接洽，每項材料分門別類記下來，不斷請教，改良品項來源、改變管理方式。

一開始他都跟原料供應商叫貨，當對方跟他說，茶葉都來自山上時，他每個禮拜就興沖沖往山上跑，找茶農討教收購，沒想到一句話惹怒茶農，「我只是說我想要有花香的茶葉，但我每問一位茶農，都惹得他們不快…」直到有一位茶農看不下去，跟他說「少年阿你不要這樣問，台灣茶就是純粹裸茶，有花香的茶葉，人家會認為你是指進口，是那種為了掩蓋品質不佳添加有的沒的茶葉。」

王賢明恍然大悟，也愈加了解台灣茶的高品質，之後他堅決使用台灣茶，支持茶農之外，也相信台灣茶的口碑是世界頂級的。

1993年創立茶の魔手後，2008年他開始在南投縣名間鄉的橫山契作栽種，目前約51萬坪的茶園，隔年及2011年成立名山茶廠與獅子頭山茶廠，二座茶廠的茶葉年產量約170萬台斤左右，今年即將完工第三間茶廠。

「我們是台灣唯一一條龍自產自銷的飲料店。」王賢明自豪地說，有別於多數飲料店與非自家茶廠配合，或是向珍珠製造商、食品供應商購買珍珠等食材，茶の魔手的飲料內容物80%自製，自己契作、採收、製茶、販售，連冬瓜露、仙楂露和珍珠等都自製，再由中央倉儲統一配銷。

什麼都自己來，好處是成本能降低、品質能管控，「以物流來說，自己配送就能減少30%成本。」2005年茶の魔手大約擴張了30、40家據點時，就開始思考自己建構物流系統，當規模變大，物流成本也變大了，「許多飲料店擴展到70家時才思考物流，這時就晚了，反而被沉重物流成本拖垮而『被消失』。」這是飲料品牌經常跨不過的一道坎，王賢明說他們一開始也常虧本，但這時規模不大，自己邊學邊擴大物流體系，成本及管理都能控制。

一開始他都親自跑，到現在已很熟悉物流系統，有13位員工10台貨車每個禮拜分線跑13個主力倉、11個自動化衛星補給倉，「運將到我們所謂的『衛星環倉』拿貨，可由我們主力倉遠端監控，確認司機抵達後開門，打飲料單給他，他再按飲料單來搬貨跑門市。」如此，既省人力管理倉儲，也省時間成本。

此外，茶の魔手也自產自銷自用珍珠、冬瓜露、仙楂露等，再運送給各分店，「我用真空袋低溫冷藏運送，保持珍珠的品質。」王賢明坦言，這也是為什麼北部、東北部的門市這麼少，因為研發部門及倉儲聚集在台南及南投地區，產能及運程尚無法大量供應較遠的地區，為確保品質，目前仍以南部為市場主力。

茶の魔手有直營店也有加盟店，現在加盟放緩，近5、6年新加盟不及20家，新開張的60家大部分都是直營店，因為王賢明發現，飲料市場高度競爭，事業管理必須嚴格控管，透過直營店，「由內部員工開業，比較了解能力及品行，經驗也比較足夠。」

經營了快30個年頭，近300間的門市包圍了府城，不論是大街小巷，都有茶の魔手身影，「這也是我們的『社區經營攻略』啦，一般店家不會想到小巷弄做生意，但想想當地人，如果我家樓下巷子就有茶の魔手，何必還要走路去找飲料店？」茶の魔手茶葉文化推廣部經理李士朋表示，靠著高密集度及優惠價格，即使在鄉間，評估人數及社區規模後，有機會賺錢就會開店。

如今茶の魔手前端出貨的營收就有約10億元，末端銷售更高達20幾億元，飲料南霸主在台灣有不可撼動影響力。

茶の魔手董事長王賢明。 圖片提供／遠見
茶の魔手董事長王賢明。 圖片提供／遠見
分享

（作者／沈瑜 攝影／陳之俊 本文出自2019.05.15《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

手搖飲料

相關新聞

花蓮9:37規模4.6地震 最大震度花蓮南投台中3級

2019-05-22 09:48

女熱愛當網紅直播 35歲竟罹患「網紅白內障」

2019-05-22 10:02

深夜一波雲系接近台灣北部有雨 影響到明天上午

2019-05-22 07:35

為何日月潭水庫從未洩洪？原來是這機關的妙用

2019-05-22 08:56

萬安42號演習 高鐵聯外接駁配合交通管制

2019-05-22 09:58

小白菜上價漲逾五成 豪雨影響菜價一、二天後會浮現

2019-05-21 13:00

反思「寵物買賣」 大學生邀請路人為嬰兒「標價」

2019-05-22 10:31

三成青壯族群沒量血壓 每4人就有1人有高血壓

2019-05-22 10:21

指考分發比例提升至50%？教部：對學生將產生巨大衝擊

2019-05-22 10:21

買三個鐵路便當的注意 你的1-2月發票千萬獎還沒領

2019-05-22 10:21

別與大獎擦身過 1-2月千萬獎5張還沒領

2019-05-22 10:17

第三作戰區：漢光軍機操演不影響民航機起降

2019-05-22 10:15

震央距陸地超近 花蓮上午傳規模4.6地震

2019-05-22 10:14

台鐵網頁首增「輪椅座」訂票區 身障協會：還不夠

2019-05-22 09:42

第四代票務系統上線滿月 台鐵再增輪椅訂票區

2019-05-22 09:39

白天高溫回升 27至30度

2019-05-22 08:55

演戲扮演無數人物 邵雨薇改當歌手唱出自己的故事

2019-05-22 08:50

退休後才發現職業病 醫院聯手協助職傷給付

2019-05-22 08:27

苗栗五彩繽紛繡球花 感受浪漫花海

2019-05-22 08:18

吳德榮：下周二梅雨季第四道鋒面抵達

2019-05-22 07:17

太陽變大全身就癢 約二成民眾一生至少得一次

2019-05-22 07:07

今汙染物易累積！全台由北而南空品「亮橘燈」

2019-05-22 05:35

奪命斑馬線 126處年底改善

2019-05-22 00:37

職場互助教保中心放太寬？ 「孩子只能在封閉室內成長」

2019-05-22 00:37

降師生比顧品質？ 私幼：問題在缺人才

2019-05-22 00:37

提早學注音 「進小學後差異不大」

2019-05-22 00:37

健康你我他／太陽和風 最環保的除濕機

2019-05-21 23:28

腸道傳染病 雨後可能找上門

2019-05-21 23:28

出生5天嬰兒 感染腸病毒 六月進入流行期…

2019-05-21 23:28

為弱勢發聲20年 曾敏傑獲國際罕病英雄獎

2019-05-21 23:28

陪伴憂鬱症患者 別被負面情緒綁架

2019-05-21 23:28

高雄榮總屏東分院 10月動工

2019-05-21 23:21

62歲男指甲增厚還不斷流膿 檢查竟是皮膚癌

2019-05-21 22:58

婆婆嗆「窮人才讀公幼」 私立幼稚園真的比較好？

2019-05-21 22:22

林佳龍：正式啟動中橫修復可行性評估 5年後設計發包

2019-05-21 20:40

高雄「阿勃勒花季」開跑 6月底前來賞黃金雨！

2019-05-21 20:24

開圖秒笑爆！機車躲雨停車棚 他下班驚見「SPA水療瀑布區」

2019-05-21 20:00

特級初榨橄欖油好「天然」 如同鮮榨果汁般純粹！

2019-05-21 19:59

6月起開放申請！企業設置托兒設施 最高補助300萬

2019-05-21 18:57
看更多

熱門文章

網友比較衛生紙改版變化 好市多：無新舊版之差

2019-05-21 12:08

又宅又無趣？亞馬遜女工程師曝入行9優點 年薪5百萬

2019-05-21 12:38

健保虛報費用嚴重 全台年詐領逾億元

2019-05-21 11:41

菜市仔名？喊聲「小黑」 全台28隻校犬都回頭

2019-05-21 16:18

保護海岸秘境象鼻岩 別再爬上去打卡

2019-05-21 13:37

小7獨家開賣14款「蠟筆小新不倒翁公仔」 野原一家超萌翻滾

2019-05-21 16:09

吳德榮：下周二梅雨季第四道鋒面抵達

2019-05-22 07:17

「好像颱風來襲！」高雄最大米倉稻田倒成一片

2019-05-21 12:13

為何日月潭水庫從未洩洪？原來是這機關的妙用

2019-05-22 08:56

每日星座運勢／獅子秀出自我得青睞 事業積極應對

2019-05-22 00:00

泰山花生仁湯首度變冰沙！萊爾富3款「限量台味冰沙」快吃一波

2019-05-21 18:42

LV設計師自行演繹旅行袋 12萬就這樣放地上也是帥氣

2019-05-21 18:18

皮膚保養必犯「5大陷阱」 純天然保養反而慘！

2019-05-21 18:09

太陽變大全身就癢 約二成民眾一生至少得一次

2019-05-22 07:07

客服就在你身邊！中信網銀全新「智能共享服務」即日上線

2019-05-21 16:57

影／腸病毒新增3重症 台中男嬰出生5天感染

2019-05-21 16:18

小7「限量STANLEY精品集點」每一款都帥翻

2019-05-21 15:19

一口吃5瓣 金子半之助「海膽天婦羅」滿嘴濃郁海味

2019-05-21 16:51

婆婆嗆「窮人才讀公幼」 私立幼稚園真的比較好？

2019-05-21 22:22

麗寶樂園6月專屬優惠 三鐵警消人員入園只要199

2019-05-21 15:43

「今年海龜死傷特別多」大多無法判斷死因 綠蠵龜更瀕危

2019-05-21 23:30

梅雨發威全台水庫進帳 水利署：9月底前供水無虞

2019-05-21 11:20

蘭花長得像貓熊！農委會新品種歐美搶著要

2019-05-21 21:05

花蓮9:37規模4.6地震 最大震度花蓮南投台中3級

2019-05-22 09:48

62歲男指甲增厚還不斷流膿 檢查竟是皮膚癌

2019-05-21 22:58

高雄「阿勃勒花季」開跑 6月底前來賞黃金雨！

2019-05-21 20:24

【塔羅】一路高漲！最近你的事業運好到破表？

2019-05-21 16:27

直腸癌患者排便太用力 胃竟跑到胸腔內

2019-05-21 11:15

1人34萬！「144人搶1個位置」的奢華列車「瑞風號」登台 限量30席

2019-05-21 18:24

遇到有人說話跳針，12生肖的反應是？

2019-05-21 18:03

苗栗五彩繽紛繡球花 感受浪漫花海

2019-05-22 08:18

【婚姻故事】林宥慈／我的多功能老公

2019-05-22 06:00

小白菜上價漲逾五成 豪雨影響菜價一、二天後會浮現

2019-05-21 13:00

胸前有巨型紅唇 「嘉貴妃」辛芷蕾火辣秀美腿

2019-05-21 14:31

「一人憂鬱、全家亂」女友倒情緒垃圾 他每晚睡不著

2019-05-21 13:09

深夜一波雲系接近台灣北部有雨 影響到明天上午

2019-05-22 07:35

今汙染物易累積！全台由北而南空品「亮橘燈」

2019-05-22 05:35

張鈞甯斜垮Sandro腰包很好看耶 「小龍女」范文芳穿西裝扮OL

2019-05-21 15:33

暑假就到歐洲玩！阿聯酋推520超值優惠 飛倫敦單程未稅4,520元起

2019-05-21 16:20

才21歲就當坎城評審！艾兒芬妮靠「花」穿出時尚感

2019-05-21 13:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top