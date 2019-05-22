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第四代票務系統上線滿月 台鐵再增輪椅訂票區

2019-05-22 09:39聯合報 記者曹悅華╱即時報導

台鐵第四代票務系統17日再增加「輪椅訂票區」，是網頁版頁面首度有這功能。圖／取自...
台鐵第四代票務系統17日再增加「輪椅訂票區」，是網頁版頁面首度有這功能。圖／取自台鐵局官網
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台鐵4月23日零時正式告別第三代票務系統，全面改用第四代票務系統，至今一個月。台鐵局說，截至目前為止已有32萬人次下載新版App，台鐵局已將民眾反映的使用問題逐一改善，5月17日再增輪椅座訂票服務，是網頁版首度新增該項功能。

台鐵局說，第四代票務系統正式上線後，不斷修正優化，最近又將餘票查詢功能、刪除App就無法再次取得QR Code等問題改善，特別是後者，當初為了防止盜用，所以票券QR Code只會產生一次，等同實體車票，一旦刪除就無法再次取得，必須重新購票；台鐵局5月13日新增認證機制，以後就算旅客誤刪App，重新下載仍可取得車票。

台鐵局表示，另於5月17日首度在網頁版訂票頁面新增輪椅座訂票區，方便年長者及身心障礙者訂票，不用再打電話或親自到車站櫃台訂輪椅座位。

記者實測，點選時只要勾選「輪椅座訂票事項」，即可選擇訂購輪椅座位，陪同者只要勾選一旁的一般座位，最終的訂票結果會在一般座位旁顯示「輪椅陪伴」，兩名旅客安排坐在一起，方便就近照顧有輪椅需求的旅客。

台鐵局說，開放App Store及Google Play上架新版App，雖然已有32萬人次下載，不過相較舊版App有60萬人次下載，仍有不小差距。會盡全力宣傳，希望民眾可以多加支持官版App，除了新增多項功能，也比較可靠，所有操作過程都沒有廣告，比先前更加順暢及方便。

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