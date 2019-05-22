「偶像是林懷民」 化仁舞蹈班學生獲頒總統教育獎

2019-05-22 08:56 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



總統教育獎公布，花蓮縣唯一得獎者是化仁國中學生謝祥銨，熱愛跳舞的他，不理會外界「跳舞很娘」的刻板性別印象，專心練舞，連照顧病母的零碎時間都拿來劈腿、拉筋，就是想讓自己跳得更好，今年如願考取北藝大七年一貫舞蹈學系，未來想當老師，帶領更多和他一樣鍾情舞蹈的人，勇敢追逐夢想。

九年級的謝祥銨從小喜歡跳舞，一聽到音樂身體忍不住隨著律動，可惜家中經濟狀況無法讓他學舞，他沒放棄，小學畢業時得知化仁國中有舞蹈班，鼓起勇氣自己報考，成為班上唯一男生。他每天在校練習3小時，回家也把握時間拉筋、跳舞，連「開」冰箱都要劈腿當成練習，3年勤練，讓他舞蹈功力更上一層樓。

謝祥銨的媽媽生病後，爸爸不在身邊，孝順的他每天放學後都回家陪媽媽，更主動做家事，一肩挑起照顧媽媽的責任，他不覺得苦，正向地說「不管遇到什麼困難，都一定會過去」，現在媽媽病情已好轉。

「曾有同學笑我跳舞很娘，但我不在意」謝祥銨表示，雖然難免有流言蜚語影響，但覺得都是必經過程，把批評轉為前進的力量，平時會看舞蹈影片紓壓的他，偶像是雲門舞集的創辦人林懷民，希望自己也能像林懷民一樣，編出精彩的舞蹈，夢想是回家鄉當舞蹈老師，鼓勵更多想跳舞的男生追夢。