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大選誰會贏？歷史說話…這身分出線選總統 從沒輸過

「偶像是林懷民」 化仁舞蹈班學生獲頒總統教育獎

2019-05-22 08:56聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

總統教育獎公布，花蓮縣唯一得獎者是化仁國中學生謝祥銨，熱愛跳舞的他，不理會外界「跳舞很娘」的刻板性別印象，專心練舞，連照顧病母的零碎時間都拿來劈腿、拉筋，就是想讓自己跳得更好，今年如願考取北藝大七年一貫舞蹈學系，未來想當老師，帶領更多和他一樣鍾情舞蹈的人，勇敢追逐夢想

九年級的謝祥銨從小喜歡跳舞，一聽到音樂身體忍不住隨著律動，可惜家中經濟狀況無法讓他學舞，他沒放棄，小學畢業時得知化仁國中有舞蹈班，鼓起勇氣自己報考，成為班上唯一男生。他每天在校練習3小時，回家也把握時間拉筋、跳舞，連「開」冰箱都要劈腿當成練習，3年勤練，讓他舞蹈功力更上一層樓。

謝祥銨的媽媽生病後，爸爸不在身邊，孝順的他每天放學後都回家陪媽媽，更主動做家事，一肩挑起照顧媽媽的責任，他不覺得苦，正向地說「不管遇到什麼困難，都一定會過去」，現在媽媽病情已好轉。

「曾有同學笑我跳舞很娘，但我不在意」謝祥銨表示，雖然難免有流言蜚語影響，但覺得都是必經過程，把批評轉為前進的力量，平時會看舞蹈影片紓壓的他，偶像是雲門舞集的創辦人林懷民，希望自己也能像林懷民一樣，編出精彩的舞蹈，夢想是回家鄉當舞蹈老師，鼓勵更多想跳舞的男生追夢。

化仁國中校長梁仲志表示，謝祥銨經過舞蹈比賽得到自信，且他對舞蹈有極大熱情，才能在辛苦的過程中堅持到現在，並榮獲總統教育獎，預計7月5日北上受獎；梁仲志也勉勵謝祥銨未來在台北藝術大學舞蹈系努力學習，繼續往夢想邁進。

謝祥銨每天辛苦練習拉筋、跳舞，要往成為舞蹈老師夢想邁進。記者王思慧／攝影
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謝祥銨（前）輕鬆就能劈腿，化仁國中校長梁仲志（右一）和師長稱讚他很努力。記者王思...
謝祥銨（前）輕鬆就能劈腿，化仁國中校長梁仲志（右一）和師長稱讚他很努力。記者王思慧／攝影
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謝祥銨（中）從小喜愛舞蹈，更以林懷民為自己的偶像。記者王思慧／攝影
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謝祥銨筋骨軟，做起暖身運動不費力。記者王思慧／攝影
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