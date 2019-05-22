為何日月潭水庫從未洩洪？ 原來是這機關的妙用

2019-05-22 08:56 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ╱即時報導



連日鋒面迎來超大雷雨，日月潭做為中部最大的水庫，不少人擔心日月潭會不會滿出來？怎麼不像其他水庫一樣會洩洪？日月潭國家風景區管理處表示，其實日月潭不只是一個離槽水庫，可以管控進水外，一樣有設計排水機關，但不同於常見的洩洪，而是弄一個漂亮的漏斗叫做溢水井，跟你家洗手台上面溢水口的原理差不多。

日管處指出，日月潭壩堤設計和許多水庫壩堤不一樣，所以看不到像石門水庫、曾文水庫或是鯉魚潭水庫一樣的洩洪閘門，更看不到颱風前石門水庫那種壯觀的洩洪景觀，日月潭的溢水井就位在離水社壩北面不遠的附近，靠馬路的湖邊，有一座混凝土的建築突出水面，平時遊客騎車散步經過比較少注意到它的存在。

溢水井建築外型看似是圓形，其實是呈12邊型的，中間是呈漏斗形的一個深洞，周圍分別有12個切面，貼進水面的地方漏空，塔頂有欄杆，透過一座小橋將塔體與湖岸連接，12面體的樑柱與牆面凹凸有致，架構出一個灰黑造型穩重，樸實大方的「天井」建築物，是日本人建壩的時候，專為餘水、溢水設計的排水溢水口。

台電公司指出，這座為了防止潭水太滿沖毀壩堤而建造的溢水工程，塔內的餘水管路，可以將滿溢的剩水接引至水里溪流出。 就像游泳池或洗臉盆一樣，水庫也要設計一個溢水孔，有些水庫是以閘門關閉的方式洩流溢水，日月潭則蓋了一個漂亮的漏斗來排出溢水。