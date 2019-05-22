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白天高溫回升 27至30度

2019-05-22 08:55聯合報 記者董俞佳╱即時報導

昨天鋒面遠離，中央氣象局表示，今天清晨之前仍受東北季風影響，北部及東半部天氣仍涼，白天氣溫回升，各地降雨趨緩。

氣象局表示，今天白天起東北季風逐漸減弱，氣溫逐漸回升，各地大多為陽光露臉的天氣，只有東半部地區有局部短暫陣雨，午後西半部山區也有局部對流性的短暫陣雨。

氣象局提醒，由於連日降雨，山區易有坍方和落石等風險，若前往山區活動，請注意安全。

氣溫方面，白天起各地即呈現回升趨勢，預測北部及東半部高溫約27、28度，中南部高溫約29、30度。

此外，今天北部、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島有長浪發生的機率，若前往海邊活動請留意安全。

氣象局高溫

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