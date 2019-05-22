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演戲扮演無數人物 邵雨薇改當歌手唱出自己的故事

2019-05-22 08:50聯合新聞網 文章提供／遠見

邵雨薇跨足歌壇挑戰「歌手」身分。 圖／寬宏藝術提供
邵雨薇跨足歌壇挑戰「歌手」身分。 圖／寬宏藝術提供
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「微雨紛飛　微雨渺小／攤開雙手　就能感覺到我／狂風暴雨　那都不是我／你撐起雨傘　卻不將我捧在手窩／微雨溫柔　微雨寂寞／忽近忽遠　你碰見哪個我……」

清新的嗓音、唯美又柔和的聲調，充滿穿透力的渲染更令人陶醉，這是才女邵雨薇帶給眾人的感動，也是她在戲劇中扮演各種不同的角色後，第一次真正以歌手的身分示人，唱出她心底最不為人知的面貌。

這是她的首張個人專輯《微雨》，以滿滿的10首歌、嘔心瀝血的製作，道出屬於自己的故事。

曾經夢想當空姐　偶然下進了演藝圈

笑容甜美、外型出眾、有著鄰家女孩活潑大方的氣質，邵雨薇一直以來在演藝圈都深獲觀眾喜愛，她工作認真、對自我有著要求完美的堅持，在嬌小的外型下，有著滿是自信的眼神，還有絕不輕言放棄的決心。

在過去，她曾在電影《樓下的房客》中有著令人驚艷和讚歎的表現，也在偶像劇《1989一念間》、《極品絕配》、《愛的3.14159》等劇有著舉足輕重的能量；你可能很難想像，其實剛出道之前的邵雨薇，從沒有把演藝圈設為她的人生目標，反而是想當個空姐，冀望透過長途飛行認識這個世界、也接觸不一樣的人事物。

1989年出生的她，2008年因為《我猜我猜我猜猜猜》節目中〈人不可貌相〉之主題〈吸金系！超人氣店花〉開始備受矚目，「那時候的我從來沒想過會進演藝圈，我只是單純在朋友的店裡面和朋友聊天，後來就被邀請上節目、才漸漸有廣告邀約的機會，但其實就連代言後，我也還沒決定自己是否要出道。」

邵雨薇說，「當年我才19歲，演藝圈不知道自己喜不喜歡，但感覺好像不討厭。」

從小就不怯場　熱愛上台表演

邵雨薇分享，雖然從未幻想過自己會踏入演藝圈，但其實從幼稚園開始，就很愛站在電視機前，跟著節目上的表演唱唱跳跳，「也許我自幼就是個表演者，在台上會非常的敢表現，但下台後就非常低調，我也從不主動爭取上台，但只要同學拱我，我就會盡可能地做到最好。」

於是，她國中待過DJ社、直笛社，也是童軍團，打理負責接待賓客的大小任務；高中還進入吉他社，參加樂團、樂隊，更踏入過不少比賽，「回頭想想，雖然我從來沒有懷抱明星夢，但長大的這條路，其實都在做相關的事情。」

一直以來，邵雨薇就是個出了名的工作狂，學生時期的打工、出社會的職場生活到初入演藝圈時的不確定，她一刻不得閒，就是為了藉由滿滿的忙碌，填滿那沒有安全感的人生。

生命中的不安全感　靠著工作掩飾療傷

原來，自從懂事以來，家中的因素讓她必須得提早獨立，「我會想要早點去工作、做多一點正職，這樣我才能多賺一些錢，填補藏在心中的那塊陰影。」

然而，演藝圈就是一個十分不穩定的工作，也許通告時有時無、斷斷續續，如果不是真的有一定成績，恐怕打滾幾年也不見起色。

邵雨薇笑說，「因此剛決定踏上演藝圈在台北生活的初期，我都邊等通告、一邊做網拍，自己一個人去五分埔批貨，扛著大包小包搭火車，再一件件自己試穿、自己拍照，自己上架。」過著辛苦但也滿足的日子。

那時候的她給了自己一個目標：「25歲時如果都還沒有知名度，我就要回去考空姐。」

演戲活出不同的人生　有著無限收穫

也許是命運的安排，25歲那時她接演到了電影女配角，也在電視劇有著女二的位置；27歲那年，她更一舉躍上電影《樓下的房客》女主角，「也就是從這時候開始，我才確定我自己是真正出道了。」

邵雨薇分享，她第一次演戲時，就因為入戲的感同身受，讓她堅定要當演員的這條路，「因為我自己是個無趣的人，但演別人就可以經歷他人的興趣、透過演戲活出不同的人生，這點讓我感到很有收穫。」

對於演戲，邵雨薇有著不小的堅持，「我會希望看戲的人跟著一起投入、想想自己發生過的某些事情，而我期待在我的詮釋下，不論是聽到的或看到的，都以獨特視野呈現給眾人，再透過這些人物的故事，希望能產生好的影響、對他人有所幫助。」

一直扮演別人　終於要唱出屬於自己的故事

有趣的是，其實一開始踏入演藝圈時，她原先的設定應該是會去當歌手，不過卻是只有在一些主演的偶像劇演唱主題曲、插曲、片尾曲，一直到出道至今將近10年，才有了新專輯的誕生。

「我其實對唱歌很有興趣，會自彈自唱、偶爾寫寫歌，也會把歌聲錄起來，但當這個興趣真正要變成工作的時候，我卻步、退縮，怕沒有辦法做好，所以其實要出專輯這件事，壓力是頗大的，甚至一度想要放棄。」

不過她一轉念，「以前很多人其實不能唱自己想唱的歌、想穿的衣服、做自己喜歡的音樂，但這次公司連治裝都給我自己決定、自由度很高，讓我覺得備受尊重，加上團隊都是最高標準，讓我更加重視這件事情。」

於是，邵雨薇為了這張專輯，開始認真的上歌唱課，原本也不是特別愛健身的她，也為了肺活量每天踩飛輪，更試圖邊慢跑邊唱歌，讓自己維持在最佳狀態。

這次在選歌的過程，她也聽了很多歌，曲風都不一樣，但也代表不同時段的自己，「也許是任性的我、搞笑的我、慢熟的我、調皮的我、害羞的我，這都是我的面貌。」

縱使常常必須邊拍戲邊選歌、下戲後馬上到錄音室排練、同時還要上課的過程非常疲憊，但不斷克服的過程，每次給自己都是額外肯定。

她說，人要學會轉念的智慧，生活中與其等待暴雨過去，不如學會在雨中跳舞。

未來的邵雨薇，期待再透過戲劇、音樂的改變給自己一些更新的里程碑，「每個人都應該對自己的要求設定在最高標準，表現出最好的自己，才是生活該有的堅持和態度。」

邵雨薇出席發片記者會，神采飛揚。 聯合報系記者許正宏／攝影
邵雨薇出席發片記者會，神采飛揚。 聯合報系記者許正宏／攝影
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（作者／魯皓平 本文出自2019.05.21《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

邵雨薇

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