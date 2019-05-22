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退休後才發現職業病 醫院聯手協助職傷給付

2019-05-22 08:27聯合報 記者趙容萱╱即時報導

62歲的苗栗縣劉姓男子原本在矽砂研磨工廠上班，前年退休後，開始有點喘，去年連走路都會喘，以為是感冒，就近向衛福部苗栗醫院就診，確診是塵肺症，醫師研判與先前的工作有關，協助轉診到職業醫學科，經中山醫學大學附設醫院職業傷病防治中心和網絡醫院苗栗醫院合作協助，成功申請到勞工職災給付。

中山附醫職業醫學科主任陳俊傑說，中山附醫職業傷病防治中心，自97年承接勞動部職業安全衛生署中區職業傷病防治中心，為國內10家職業傷病防治中心之一，結合台中榮總、台中慈濟、童綜合、員林郭醫院大村分院、衛福部苗栗醫院、中港澄清醫院網絡醫院、衛福部台中醫院、國軍台中總醫院，與禾康診所等9家網絡醫院，形成職業傷病服務網絡，就近提供勞工職業傷病服務。

陳俊傑指出，中山附醫職業傷病防治中心一年收案量近400件，約50件成案，常見的職業傷病種類以上肢（腕隧道症候群、板機指等）、下肢（下背痛、椎間盤突出等）、矽肺症、過勞為大宗。

劉姓男子說，他在矽砂研磨工廠工作17年，工作內容，一天約2到3小時需要取樣檢驗。他在職期間年年有定檢，但沒有發現異狀，直到退休後，才出現症狀，開始有點喘，以為是感冒沒斷根，直到去年到苗栗醫院就診，才發現是塵肺症。

苗栗醫院職業醫學科醫師李政剛說明，劉姓男子經胸腔科醫師協助轉診，由職業醫學科協助申請勞工職災給付，除了肺功能檢查需要大型設備到中山附醫檢查外，其他檢查、後續追蹤治療都就近在苗栗醫院，花半年申請到勞工職災給付。

苗栗縣劉姓男子（中）在中山醫學大學附設醫院職業傷病防治中心和網絡醫院苗栗醫院合作...
苗栗縣劉姓男子（中）在中山醫學大學附設醫院職業傷病防治中心和網絡醫院苗栗醫院合作協助下，成功申請到勞工職災給付。記者趙容萱／攝影
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中山附醫職業傷病防治中心，結合台中榮總、台中慈濟、童綜合、苗栗醫院等9家網絡醫院...
中山附醫職業傷病防治中心，結合台中榮總、台中慈濟、童綜合、苗栗醫院等9家網絡醫院，就近提供勞工職業傷病服務。記者趙容萱／攝影
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