深夜一波雲系接近台灣北部有雨 影響到明天上午

2019-05-22 07:35 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



今天各地天氣都還算穩定，多雲到晴，天氣風險公司氣象主播賴忠瑋在臉書「氣象主播賴忠瑋」表示，不過山區仍要留意午後局部短暫陣雨。中部以北和東部清晨溫度約21至22度，南部較溫暖有25到26度，中午各地高溫約25到28度，多數時間都還算相當舒適，可以洗曬衣物，穿著方面則可以短袖加薄長袖或薄外套為主，早出晚歸還是會有點涼意。

他說，今天台灣的風向開始轉為偏東風，和昨天仍受微弱東北風的影響略有不同，水氣也減少，不過中午過後山區仍容易有午後熱對流發展的機會，有局部零星短暫陣雨，前往山區要留意瞬間雨勢會比較大，雖然不至於持續太久。另外也要注意防雷，開始下雨或聽到雷聲時，盡量遠離空曠地區，找到安全可以遮蔽的場所。

除了山區的午後雷陣雨之外，深夜北部和東北部將可能有局部短暫陣雨。賴忠瑋說，雖然上一波鋒面已遠離台灣，不過目前在中國南方到中南半島及南海附近還是有零散發展的對流雲系或水氣，預計今天深夜或明天凌晨將有一波雲系從福建及廣東附近往東移接近台灣，由於位置偏北，主要影響區域將在中部以北和東北部，其中以北部的降雨機率較高，中南部也有局部短暫陣雨。

他說，預計影響時間會持續到周四上午，接下來周四下午會逐漸緩和，雨停或雲量明顯減少，可能要到深夜了。

周五起台灣再轉為東風到東南風，各地天氣更加穩定，溫度還會再明顯回升，白天越來越熱，紫外線也越來越強，不過都還是要留意午後雷陣雨。相對穩定的天氣會持續到周末。

他說，下周一、周二左右將再有一波鋒面雲系南下，目前資料這波鋒面的移動速度較快，不過因為還有一小段時間，仍要留意其變化。

今天西半部還要注意的是空氣品質，由於風向轉為偏東風之後，西半部的擴散條件不佳，要留意細懸浮微粒和中午過後的臭氧濃度較高，多數地區可以達到橘色提醒，對敏感族群不健康，外出要特別留意。