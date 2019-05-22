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太陽變大全身就癢 約二成民眾一生至少得一次

2019-05-22 07:07聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

只要流汗或是接觸到過敏原，全身立刻「癢」起來，蕁麻疹是皮膚科常見的過敏性疾病，發作時，患者身體會出現又紅又腫又癢的腫塊，反覆發作超過6周以上，將會演變成「慢性蕁麻疹」，蕁麻疹發生在全年齡層，約有15％至23％的人，一輩子會出現至少一次蕁麻疹的經驗。

開業皮膚科專科醫師林政緯表示，食物與藥物是最常見引起蕁麻疹的過敏原，台灣其餘常見的過敏原，還有灰塵、寵物毛髮、黴菌、蟲咬傷等，都可能誘發特殊體質的民眾，出現蕁麻疹。

少見的誘發原因，像是因寄生蟲、細菌、病毒感染等，有些患者因罹患癌症，身體被誘發蕁麻疹，也有些患者是因為「溫度」變化，陽光過度曝曬、過冷或過熱的天氣，也可能誘發蕁麻疹。

林政緯說，蕁麻疹分為急性與慢性，急性蕁麻疹發作時，大部分很難查覺確切的原因，故一般都是採症狀治療，且多數人在藥物治療後幾天或數周就會痊癒。

慢性蕁麻疹的患者，會突然出現紅、腫、癢的「膨疹」，有嚴重癢感，嘴唇和眼皮也可能出現血管性水腫，但這些病灶會在24小時內消失，但是隔天可能又從其他部位冒出；慢性蕁麻疹的患者，不是因為食物引發過敏所致，而是與先天體質及壓力過大、生活作息不正常等後天因素有關。

面對慢性蕁麻疹的患者，要先找出過敏原，建議患者在日常生活中避開過敏物質，幫助免疫系統穩定，但也有些患者透過各種檢查也查不出過敏原，只能透過藥物控制。

林政緯說，不管面對何種療法，都呼籲患者，當蕁麻疹發作時，應避免搔抓，因搔抓止癢會使局部的溫度升高，使血液中組織胺釋出，造成發癢局部更加擴大及惡化；針對患部可使用冷敷,讓血管收縮降低發紅，抑制癢感。

食物與藥物是最常見引起蕁麻疹的過敏原，也有些患者是因為「溫度」變化，陽光過度曝曬...
食物與藥物是最常見引起蕁麻疹的過敏原，也有些患者是因為「溫度」變化，陽光過度曝曬、過冷或過熱的天氣，也可能誘發蕁麻疹。本報資料照片
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麻疹患者過敏原

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