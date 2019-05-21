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62歲男指甲增厚還不斷流膿 檢查竟是皮膚癌

2019-05-21 22:58聯合報 記者許政榆╱即時報導

一名62歲男子2年多以來指甲不斷增厚，且流出化膿分泌物，多次就醫不見好轉，每名醫師診斷不盡相同，從甲溝炎、灰指甲、指甲下病毒疣等都有，甚至還做指甲拔除手術都未根治，求治臺北榮民總醫院桃園分院皮膚科陳彥達醫師後，才確診出竟罹患罕見的「指甲下鱗狀上皮細胞癌」，透過手術切除惡性腫瘤，目前術後恢復良好，於門診定期追蹤中。

陳彥達表示，該名病患來門診就醫，訴說過去多次就醫經驗，左手中指指甲增厚、流出分泌物，即便做了拔除手術，一段時間後指甲長出來，症狀再度復發，不僅又痛又癢，還需要用紗布包紮，以免指甲下分泌的膿水流出，造成社交上極大困擾。

經過皮膚鏡仔細檢查，發現病患左手中指指甲下有一紅色腫瘤，腫瘤表面不停的產生化膿樣的分泌物，因此立即安排腫瘤切片檢查。經化驗後證實，為罕見的「指甲下鱗狀上皮細胞癌（Subungual squamous cell carcinoma）」，並立即轉診至臺北榮民總醫院整形外科，安排進一步大範圍切除手術並植皮，男子術後回診狀況恢復良好，目前仍在門診定期追蹤中。

陳彥達指出，指甲下鱗狀上皮細胞癌是由指甲所覆蓋的甲床所長出的惡性腫瘤，在臨床上非常少見，卻是甲床最常見的惡性腫瘤，好發於50至60歲中老年人的手指，常見誘發原因包含甲床的慢性受傷、慢性發炎、化學物質（砷）或是放射線的暴露等，但仍有需多臨床個案致病原因不明。

陳彥達提到，指甲下鱗狀上皮細胞癌常伴隨甲溝發炎、指甲變形或指甲增厚變色等症狀，因此在臨床上診斷較不易，常會被當作指甲下病毒疣、灰指甲、化膿性肉芽腫或慢性甲溝炎等，以致耽誤治療時間，唯有有經驗的皮膚科醫師提高警覺，並進行指甲下甲床腫瘤切片檢查，才能早期發現早期治療。

指甲下鱗狀上皮細胞癌的主要治療方法，仍以手術切除為主，如同其他皮膚部位罹患鱗狀上皮細胞癌一樣，建議進行大範圍切除術，切除範圍距離腫瘤邊緣至少5毫米、並接受植皮，才有較高機會根除皮膚上的癌細胞。腫瘤細胞若越晚發現，向下侵蝕到深部組織、或手指骨頭時，恐需透過截肢手術，用以徹底清除癌細胞，若病患身體不適合手術，也可透過放射線治療控制病情。

陳彥達提醒，民眾若有上述症狀，請儘早至專業皮膚就醫，及早發現及早配合正規治療，指甲下鱗狀上皮細胞癌的內臟器官轉移率、以及致死率相較而言很低，民眾不必過度緊張恐慌。

臺北榮民總醫院桃園分院皮膚科陳彥達醫師表示，「指甲下鱗狀上皮細胞癌」臨床上較罕見...
臺北榮民總醫院桃園分院皮膚科陳彥達醫師表示，「指甲下鱗狀上皮細胞癌」臨床上較罕見，其症狀常被誤認為指甲下病毒疣、灰指甲、化膿性肉芽腫或慢性甲溝炎。記者許政榆／攝影
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62歲男子指甲不斷增厚且流膿，臺北榮民總醫院桃園分院皮膚科陳彥達醫師協助透過腫瘤...
62歲男子指甲不斷增厚且流膿，臺北榮民總醫院桃園分院皮膚科陳彥達醫師協助透過腫瘤切片檢查化驗，證實為罕見的「指甲下鱗狀上皮細胞癌。記者許政榆／攝影
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62歲男子指甲不斷增厚且流膿，臺北榮民總醫院桃園分院皮膚科陳彥達醫師協助透過腫瘤...
62歲男子指甲不斷增厚且流膿，臺北榮民總醫院桃園分院皮膚科陳彥達醫師協助透過腫瘤切片檢查化驗，證實為罕見的「指甲下鱗狀上皮細胞癌。記者許政榆／攝影
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腫瘤手術醫師

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