62歲男指甲增厚還不斷流膿 檢查竟是皮膚癌

2019-05-21 22:58 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



一名62歲男子2年多以來指甲不斷增厚，且流出化膿分泌物，多次就醫不見好轉，每名醫師診斷不盡相同，從甲溝炎、灰指甲、指甲下病毒疣等都有，甚至還做指甲拔除手術都未根治，求治臺北榮民總醫院桃園分院皮膚科陳彥達醫師後，才確診出竟罹患罕見的「指甲下鱗狀上皮細胞癌」，透過手術切除惡性腫瘤，目前術後恢復良好，於門診定期追蹤中。

陳彥達表示，該名病患來門診就醫，訴說過去多次就醫經驗，左手中指指甲增厚、流出分泌物，即便做了拔除手術，一段時間後指甲長出來，症狀再度復發，不僅又痛又癢，還需要用紗布包紮，以免指甲下分泌的膿水流出，造成社交上極大困擾。

經過皮膚鏡仔細檢查，發現病患左手中指指甲下有一紅色腫瘤，腫瘤表面不停的產生化膿樣的分泌物，因此立即安排腫瘤切片檢查。經化驗後證實，為罕見的「指甲下鱗狀上皮細胞癌（Subungual squamous cell carcinoma）」，並立即轉診至臺北榮民總醫院整形外科，安排進一步大範圍切除手術並植皮，男子術後回診狀況恢復良好，目前仍在門診定期追蹤中。

陳彥達指出，指甲下鱗狀上皮細胞癌是由指甲所覆蓋的甲床所長出的惡性腫瘤，在臨床上非常少見，卻是甲床最常見的惡性腫瘤，好發於50至60歲中老年人的手指，常見誘發原因包含甲床的慢性受傷、慢性發炎、化學物質（砷）或是放射線的暴露等，但仍有需多臨床個案致病原因不明。

陳彥達提到，指甲下鱗狀上皮細胞癌常伴隨甲溝發炎、指甲變形或指甲增厚變色等症狀，因此在臨床上診斷較不易，常會被當作指甲下病毒疣、灰指甲、化膿性肉芽腫或慢性甲溝炎等，以致耽誤治療時間，唯有有經驗的皮膚科醫師提高警覺，並進行指甲下甲床腫瘤切片檢查，才能早期發現早期治療。

指甲下鱗狀上皮細胞癌的主要治療方法，仍以手術切除為主，如同其他皮膚部位罹患鱗狀上皮細胞癌一樣，建議進行大範圍切除術，切除範圍距離腫瘤邊緣至少5毫米、並接受植皮，才有較高機會根除皮膚上的癌細胞。腫瘤細胞若越晚發現，向下侵蝕到深部組織、或手指骨頭時，恐需透過截肢手術，用以徹底清除癌細胞，若病患身體不適合手術，也可透過放射線治療控制病情。