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婆婆嗆「窮人才讀公幼」 私立幼稚園真的比較好？

2019-05-21 22:22聯合新聞網 綜合報導

有名媽媽參加今年的公幼名額抽籤，竟被婆婆嗆「公幼都是窮人在讀的」，讓她十分錯愕。...
有名媽媽參加今年的公幼名額抽籤，竟被婆婆嗆「公幼都是窮人在讀的」，讓她十分錯愕。示意圖／聯合報系資料照片
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台灣公立與私立幼兒園的學期費用差距極大，在普遍公立托育設立不足下，公幼的招生年年爆滿，不少爸媽徹夜排隊就為了搶得公幼名額，以減輕在小孩上小學前的托育負擔。有名媽媽表示，在經濟考量下，打算參加今年的公幼名額抽籤，沒想到竟被婆婆嗆「公幼都是窮人在讀的」，讓她十分錯愕。

一名女網友在臉書爆怨公社》表示，雖然自己的小孩目前就讀私幼小班，但因為家中買房、養車，再加上生活雜費與飲食，經濟逐漸難以負荷，因此今天決定參加公幼中班的名額抽籤。婆婆得知後，不但不體諒她們夫妻倆面對私幼的學費壓力，還認為只有窮人才會去讀公幼，批評原PO「送小孩去唸公幼就是不疼他們」，讓原PO相當惱怒，對於婆婆說愛小孩就要送雙語學校的言論，原PO表示「很想嗆她！她出錢我們就送啊」。

PO文一出引起網友熱烈討論，目前公幼與私幼的收費價格，價差可以高達2至5倍不等，一般公幼平均每個月在4千至5千元，可想而知私幼的負擔對爸媽來說更加沉重。網友認為，公幼、私幼都有其缺點和優點，並非是依愛孩子程度來判定，更不是富人窮人的分界點，應該根據家裡的經濟情況、需求而定。

也有不少網友解釋，在傳統觀念或許會對公幼的印象較差，但現在許多公幼的教學品質比私幼更好，表示「公幼是啟蒙式教育，很多孩子在公幼很快樂」、「公幼的差別是有寒暑假，下課時間較早，現在的家長都是雙薪家庭，沒辦法顧到孩子，所以才選擇私幼」、「公幼的老師都是幼教師，要經過國家考試，基本條件是大學相關科系，私幼的老師大部分是教保員，所以在師資上就有落差」、「公幼的資源都是國家給的，後面還有教育部盯著，資源一定比私幼充足」。

公幼婆婆托育幼兒園爆怨公社

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