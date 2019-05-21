先學先贏？信誼調查：有無學過注音 進小一後差不多

2019-05-21 20:38 聯合報 記者 聯合報 記者 張錦弘 ╱即時報導



今年將有21萬名孩童進小學，孩子沒學過注音符號的家長常憂心，進小學才上10周注音課，孩子會不會趕不上別人，因此失去自信？

信誼基金會昨發表小一生入學準備、適應問卷調查結果，發現逾9成家長讓孩子提前學注音，但小一開學後經十周學習，小一才開始學注音，跟提前學注音的孩童，整體注音能力差不多，且越晚學的孩子，進小一後進步越大，打破注音「學得早、一定學較好」的迷思。

信誼基金會董事長張杏如指出，信誼去年暑假調查4千多名小一生家長，有關孩子自理、社會、學習等能力的入學準備情況，入學後再追蹤調

查適應情況，發現九成一家長讓孩子進小學前就學注音，其中多達41%、在孩子4歲念幼兒園中班時，就已開始學注音。

不過，越早學注音，進小學後就一定領先？沒學過注音，就注定落後嗎？信誼基金會主秘潭合令指出，調查發現，小一開學後經10周學習，先學注音的孩童，只在較難的拼讀、拼寫能力稍微領先，就整體注音能力，兩者沒明顯差距；且越晚學注音，入學後進步越多。不過，超過72%家長，仍認為應提前讓孩子學注音。

台北市立大學幼教系教授林佩蓉表示，基於根深蒂固的迷思與焦慮，很多家長在孩子進小一前，就急著讓他們學注音，反而犧牲其他學習、體驗的機會。如今調查顯示，先學、後學沒太大差異。建議小一家長，關心孩子的學習，但勿太擔心，要更重視習學態度、核心素養，勿過分關注短時間的學習成效。

台北市國語實小校長林玫伶則強調，不管班上多少人學過注音，小一教師按規定，都要從零開始、循序漸進教10周注音，且之後開始學國字，抽象的注音轉成有意義的拼讀，學生進步更快。