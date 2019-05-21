6月起開放申請！企業設置托兒設施 最高補助300萬

2019-05-21 18:57 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



因事業規模超過100人以上的公司，須提供哺（集）乳室、托兒設施等，勞動部提供相關補助經費，其中哺集乳室最高補助2萬，設置托兒措施最高補助300萬元、設置後每年還可再申請最高50萬元。勞動部今表示，今年第2次補助申請自期間6月1日起至7月15日截止，事業單位可向所在地勞工行政主管機關提出申請。 據勞動部統計，去年托兒設施或措施和哺（集）乳室補助申請共429件。

勞動部勞動福祉退休司長孫碧霞表示，依據性別工作平等法規定，僱用受僱者100人以上的雇主，應提供哺（集）乳室與托兒設施或適當的托兒措施，為鼓勵雇主提供員工子女托育服務，勞動部訂定「哺集乳室與托兒設施措施設置標準及經費補助辦法」，不限事業單位規模大小，都可以申請補助。

孫碧霞說，設置員工哺(集)乳室最高補助2萬元；設置托嬰中心、幼兒園、兒童課後服務照顧中心等托兒設施，第1年最高補助300萬元，設置後或已設置者，每年最高補助50萬元；如果雇主提供員工子女送托托兒服務機構的托兒津貼者，每年最高補助60萬元。

孫碧霞說明，以今年第1期獲得補助的牧德科技股份有限公司為例，該公司員工約200人，公司調整了既有1樓空間，在去年底完成籌設幼兒園，初期收托20位員工幼兒，除收托時間配合員工上下班時間，公司另補助托育費用，大大減輕員工養育子女的負擔，也提升員工親子關係，員工非常有感，勞動部特別補助200萬元設置費，未來若有更新設施需求，每年可再向勞動部申請最高50萬元補助。