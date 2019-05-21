早期癌症檢測 美研究：結合AI較準

2019-05-21 18:29 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



美國研究指出，將人工智慧（AI）與癌症掃描技術結合，對於早期檢測癌症的正確率相當高，比起放射科醫生親手掃描更精確。權威雜誌《自然醫學》日前也精確給出數字：AI檢測可讓癌症準確率提高5%，且假陽性（所謂的誤判癌症）案例數減少11%，學者伊特瑪迪指出，AI在未來醫學扮演重要角色，但目前的軟件技術仍不成熟，大量臨床應用仍不實際。

AI正確度高、又不易誤判

根據醫學網《新亞特拉斯》報導，美國伊利諾州西北大學配合Google研究員進行AI醫學計畫，他們也在日前宣佈，AI結合癌症掃描（CT）技術的準確度很高，對於早期腫瘤是不是癌症前兆的判斷正確度優於專業醫生。

該團隊表示，他們總計嘗試45000多次的胸部CT掃描測試，目標都選擇肺結節中的微小組織，目的是比較傳統式（人工使用掃描、再判讀）和AI（使用智慧化掃描、描繪出的3D模型）預測該腫瘤最終會不會呈現惡性、到變成癌症，最終結果是後者正確率高，甚至能抓出過去常出現的誤判癌症。

檢測肺癌是第一目標

據《英國廣播公司》報導，該團隊針對結果感到雀躍，他們認為，這是一項好的開始，畢竟「AI對未來醫學很重要」是公認的事實，而這項研究能替AI的好處背書；此外，談及這次研究假想目標是針對肺結節中的腫瘤，是因肺癌每年導致很多人死亡（約略180萬人），而美國也多次建議，應該對長年吸菸等高風險人群進行篩檢。

不過，學者伊特瑪迪也承認，雖然這項實驗是以檢測肺癌為目標，但現階段相關的軟件技術都還不成熟，要在短期內大量應用於臨床並不實際，英國學者坎貝兒也指出，現在學界的目標應該是進一步測試這項AI癌症掃描技術，是不是能適用於檢測各項癌症，又或是有什麼可能發生的錯誤，確保未來的萬無一失。

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