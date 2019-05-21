芬蘭名指揮歐可來台 詮釋馬勒大地之歌

2019-05-21 18:43 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



知名女中音石易巧現場演唱《大地之歌》選段，替國家交響樂團(NSO)與名指揮家歐可•卡穆的合作拉開序幕！NSO將於23日舉行《大地之歌》音樂會。在21日的記者會上，NSO除宣布將與芬蘭名指揮歐可首次合作外，也邀請到葛萊美獎得主男高音傑•杭特•莫里斯，以及台灣女中音石易巧，一同演繹馬勒的《大地之歌》。

NSO表示，歐可年僅20歲就成為芬蘭國家歌劇院管絃樂團首席，後來也成為該團指揮，其精彩表現讓他被稱為「精力充沛的指揮家」；男高音傑•杭特則是以2013年在大都會歌劇院，飾演歌劇《尼貝龍根的指環》中的主角齊格飛而聞名，讓他榮獲當年葛萊美獎的最佳歌劇錄音。而女中音石易巧則是在國外求學期間就獲獎無數，更在2016年被德國媒體評選為年度最佳歌手。

而此次將演出的《大地之歌》，是馬勒受到德國詩人漢斯•貝特格的詩集《中國笛》，被二次轉譯後的唐詩所呈現狂放又頹美的世界觀所吸引，加上他對東方的想像完成。盼聽眾能從中聽見李白、孟浩然等詩人在西方詮釋下展現的不同風貌。

此外，音樂會上亦會演出華格納的《齊格飛牧歌》。NSO指出，這部作品乃是當年華格納送給妻子的生日禮物。據傳當年華格納為了給愛人一個驚喜，特地在大清早就集合樂手在樓梯上排成行列，讓妻子被樂手的演奏聲所喚醒。

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