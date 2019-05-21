改善奪命斑馬線 126處危險路口今年改善完成

2019-05-21 16:42 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



今年都會區接連發生行人在斑馬線遭撞意外，交通部擬定三年計畫改善致命路口。交通部昨邀營建署、警政署、六都召開第二次跨部會議，歷經六都全面盤點，會中確認126處「行人易肇事路口」，將進行號誌調整、枕木紋行人穿越道線位置調整及增設庇護島，預計今年底前可以完成。

今年三月陸續發生行人在斑馬線遭撞意外，聯合報調查發現斑馬線有三大缺失，包含全台行人穿越道普遍規畫在路口處，車輛左右轉彎時常因視線受阻，看到穿越道上有行人會來不及應變而肇事，引起中央及地方重視，交通部邀營建署、六都研議解方，並拍板全案擴大為三年計畫，全面盤點易肇事路口。

交通部昨召開第二次會議。交通部表示，直轄市政府及交通部公路總局，藉由號誌調整、枕木紋行人穿越道線位置調整、增設庇護島等方式，優先將行人事故案件數較高路口進行改善，經檢討後今年度全部計126處路口，目前部分地點已進行現勘及調整作業、部分已進入整體規劃設計階段，預計108年底前可完成，後續年度會視執行成效持續推廣。

改善經費方面，交通部表示，除了高雄市向交通部申請部分經費外，其餘各都則自籌辦理。改善路口績效評估方面，過去直轄市政府、公路總局已有相關機制並行之多年，包含改善地點之事前事後分析、追蹤中長期事故案件數等事項，將循例辦理。此外，若規畫設計或績效評估階段有經費需求，內政部營建署、公路總局前瞻計畫也將全力協助及支持。

昨天會中部分直轄市政府認為，交通事故現場圖說、完整性，對路口交通之改善有極大的幫助，對此，交通部已請內政部警政署協助地方警政機關，建立交通事故資料圖說標準化作業，俾使交通單位調閱及應用。