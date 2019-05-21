改善奪命斑馬線 126處危險路口今年改善完成
今年都會區接連發生行人在斑馬線遭撞意外，交通部擬定三年計畫改善致命路口。交通部昨邀營建署、警政署、六都召開第二次跨部會議，歷經六都全面盤點，會中確認126處「行人易肇事路口」，將進行號誌調整、枕木紋行人穿越道線位置調整及增設庇護島，預計今年底前可以完成。
今年三月陸續發生行人在斑馬線遭撞意外，聯合報調查發現斑馬線有三大缺失，包含全台行人穿越道普遍規畫在路口處，車輛左右轉彎時常因視線受阻，看到穿越道上有行人會來不及應變而肇事，引起中央及地方重視，交通部邀營建署、六都研議解方，並拍板全案擴大為三年計畫，全面盤點易肇事路口。
交通部昨召開第二次會議。交通部表示，直轄市政府及交通部公路總局，藉由號誌調整、枕木紋行人穿越道線位置調整、增設庇護島等方式，優先將行人事故案件數較高路口進行改善，經檢討後今年度全部計126處路口，目前部分地點已進行現勘及調整作業、部分已進入整體規劃設計階段，預計108年底前可完成，後續年度會視執行成效持續推廣。
改善經費方面，交通部表示，除了高雄市向交通部申請部分經費外，其餘各都則自籌辦理。改善路口績效評估方面，過去直轄市政府、公路總局已有相關機制並行之多年，包含改善地點之事前事後分析、追蹤中長期事故案件數等事項，將循例辦理。此外，若規畫設計或績效評估階段有經費需求，內政部營建署、公路總局前瞻計畫也將全力協助及支持。
昨天會中部分直轄市政府認為，交通事故現場圖說、完整性，對路口交通之改善有極大的幫助，對此，交通部已請內政部警政署協助地方警政機關，建立交通事故資料圖說標準化作業，俾使交通單位調閱及應用。
其次，路口安全通行環境屬全國性共通問題，營建署及交通部運輸研究所長期就交岔路口規畫設計之安全性進行研究，交通部已責成運輸研究所，近期儘速召開全國性「路口安全工作坊」會議讓產官學交流。交通部也將透過既有道路交通安全督導會報機制，持續追蹤「行人易肇事路口」地點改善情形及行人事故件數趨勢。
留言