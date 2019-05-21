暴雨限定輔大「水上樂園」 泡著玩小心可怕傳染病光臨

2019-05-21 16:30 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



梅雨鋒面昨挾帶雨勢，由北而南炸全台。中央災害應變中心統計，全台303處淹水，其中不少學校也在名單之中，每逢暴雨必淹、位於新北市新莊區的輔仁大學，又出現不少學生苦中作樂，在暴雨限定輔大「水上樂園」中，穿著泳褲泡水、在淹水餐廳中泡著泥水用餐。對於這樣的行為，衛福部疾管署直搖頭，提醒小心鉤端螺旋體、破傷風及腸道傳染病找上門。

疾管署副署長莊人祥表示，「鉤端螺旋體」來自老鼠等齧齒類動物的尿液排泄物中，淹水後，鉤端螺旋體通常會隨著水溝中的老鼠尿液或屍體被沖出，病原體就會隨污水傳播，即使皮膚上僅有細小傷口，接觸污水就可能感染，輕則可能造成發燒，重則可能出現黃疸，嚴重恐致腎衰竭，甚至有10%致死率。

莊人祥進一步說明，雖年輕人較不容易演變成重症，但很難說絕對不會出現最糟狀況，建議涉水或災後清理時務必穿著雨鞋或防水長靴、穿戴防水手套，並配戴口罩防止被原在水中、但因風強雨大而飄散空中的細菌感染，避免被生鏽器物（如鐵釘、鐵片等）刺傷、割傷，以免感染鉤端螺旋體病、類鼻疽、破傷風等傳染病

另外，腸道傳染病也可能在雨後找上門。莊人祥進一步提醒，在淹水餐廳中用餐，食物、餐具都有可能沾到髒水，就會不小心將腸道傳染病吃下肚，引發嘔吐、發燒、水瀉等，腹瀉最常見的危險是水分和電解質的過度喪失。