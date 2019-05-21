親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
豪大雨釀災影響
遠航砍航線擴大
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
翻轉生命的毛孩

月薪62萬執行副總北富銀不聘了 他打訴訟連敗

熱衷日本戰國哏？台灣政治人物們，醒醒吧！

暴雨限定輔大「水上樂園」 泡著玩小心可怕傳染病光臨

2019-05-21 16:30聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

梅雨鋒面昨挾帶雨勢，由北而南炸全台。中央災害應變中心統計，全台303處淹水，其中不少學校也在名單之中，每逢暴雨必淹、位於新北市新莊區的輔仁大學，又出現不少學生苦中作樂，在暴雨限定輔大「水上樂園」中，穿著泳褲泡水、在淹水餐廳中泡著泥水用餐。對於這樣的行為，衛福部疾管署直搖頭，提醒小心鉤端螺旋體、破傷風及腸道傳染病找上門。

疾管署副署長莊人祥表示，「鉤端螺旋體」來自老鼠等齧齒類動物的尿液排泄物中，淹水後，鉤端螺旋體通常會隨著水溝中的老鼠尿液或屍體被沖出，病原體就會隨污水傳播，即使皮膚上僅有細小傷口，接觸污水就可能感染，輕則可能造成發燒，重則可能出現黃疸，嚴重恐致腎衰竭，甚至有10%致死率。

莊人祥進一步說明，雖年輕人較不容易演變成重症，但很難說絕對不會出現最糟狀況，建議涉水或災後清理時務必穿著雨鞋或防水長靴、穿戴防水手套，並配戴口罩防止被原在水中、但因風強雨大而飄散空中的細菌感染，避免被生鏽器物（如鐵釘、鐵片等）刺傷、割傷，以免感染鉤端螺旋體病、類鼻疽、破傷風等傳染病

另外，腸道傳染病也可能在雨後找上門。莊人祥進一步提醒，在淹水餐廳中用餐，食物、餐具都有可能沾到髒水，就會不小心將腸道傳染病吃下肚，引發嘔吐、發燒、水瀉等，腹瀉最常見的危險是水分和電解質的過度喪失。

莊人祥再次呼籲，淹水地區蓄水池如遭污水侵入，應確實清洗、消毒後再蓄水，並將水徹底煮沸後再飲用；泡過水或解凍過久的食物請勿食用。可購買市售含氯漂白水並稀釋100倍，擦拭居家環境，廚具及餐具應煮沸消毒，或以10公升清水加40毫升漂白水稀釋進行消毒，以清水沖洗乾淨再使用。

每逢暴雨必淹、位於新北市新莊區的輔仁大學昨又出現學生在淹水餐廳中泡著泥水用餐。對...
每逢暴雨必淹、位於新北市新莊區的輔仁大學昨又出現學生在淹水餐廳中泡著泥水用餐。對於這樣的行為，衛福部疾管署直搖頭，提醒小心鉤端螺旋體、破傷風及腸道傳染病找上門。圖／輔仁大學學生陳俐伃提供
分享
不少學生苦中作樂，在暴雨限定輔大「水上樂園」中嬉戲，對於這樣的行為，衛福部疾管署...
不少學生苦中作樂，在暴雨限定輔大「水上樂園」中嬉戲，對於這樣的行為，衛福部疾管署直搖頭，提醒小心鉤端螺旋體、破傷風及腸道傳染病找上門。圖片來源/Dcard
分享

淹水傳染病污水

相關新聞

防疫滴水不漏？上次把狗認成豬 這次是羊也不是豬

2019-05-21 17:08

網傳泡碘酒水能治癒香港腳 食藥署：錯！

2019-05-21 15:40

創意機能兼具 揭開平價日本丼飯店面空間美學的祕密！

2019-05-21 15:20

身為 BAPE 創始人、 HUMAN MADE 主理人的 NIGO 都開甚麼車？這超狂蒐藏只能跪著看完！

2019-05-21 15:17

再增3例腸病毒重症 中部第二例出生5天嬰兒感染

2019-05-21 14:56

小白菜上價漲逾五成 豪雨影響菜價一、二天後會浮現

2019-05-21 13:00

客服就在你身邊！中信網銀全新「智能共享服務」即日上線

2019-05-21 16:57

改善奪命斑馬線 126處危險路口今年改善完成

2019-05-21 16:42

來威尼斯雙年展看永恆的泡泡！伯爵贊助最美時間的藝術

2019-05-21 16:22

暑假就到歐洲玩！阿聯酋推520超值優惠 飛倫敦單程未稅4,520元起

2019-05-21 16:20

影／腸病毒新增3重症 台中男嬰出生5天感染

2019-05-21 16:18

又增2例麻疹 內科群聚感染者室友中標曾逛西門町

2019-05-21 15:53

麗寶樂園6月專屬優惠 三鐵警消人員入園只要199

2019-05-21 15:43

68%聽過生物多樣性 完全理解僅13.8%

2019-05-21 15:11

老菸槍注意 你的肺罷工了嗎？

2019-05-21 14:37

郵局數位簽收9月上路 松山、板橋、三重試辦

2019-05-21 14:36

第四道鋒面報到 下周雨彈又來？

2019-05-21 14:36

台中以北水庫喝飽 9月底前供水無虞

2019-05-21 14:36

使用春遊補助兩樣情 嘉市、竹縣、雲林申請不到一成

2019-05-21 14:14

投入罕病20年 曾敏傑獲國際罕病英雄獎

2019-05-21 13:55

保護海岸秘境象鼻岩 別再爬上去打卡

2019-05-21 13:37

未受天氣影響 澎湖機場今天正常起降

2019-05-21 13:18

《捍衛任務3》基哥！！不只是最強動保人士 還聯手古典樂共創暴力美學

2019-05-21 13:15

調查：一般人在28歲後就不會再尋找新音樂

2019-05-21 13:13

「一人憂鬱、全家亂」女友倒情緒垃圾 他每晚睡不著

2019-05-21 13:09

影／好壯觀的飛瀑！梅山太興祕境阿葉溪步道雨後奇景

2019-05-21 12:56

十大魅力外木山長泳26日登場 1500人最小只有10歲

2019-05-21 12:39

午後對流旺盛 中南部7縣市大雨特報

2019-05-21 12:33

怎麼一眼分辨陸女或台女？看這5點就知道！

2019-05-21 12:00

天氣炎熱又梅雨季 中醫師：小心結膜炎

2019-05-21 11:41

健保虛報費用嚴重 全台年詐領逾億元

2019-05-21 11:41

生物多樣性是什麼？特生中心發現年紀愈小愈理解

2019-05-21 11:20

直腸癌患者排便太用力 胃竟跑到胸腔內

2019-05-21 11:15

尚和歌仔戲即行劇場 黑盒子手法演出《禁忌的野菠蘿》

2019-05-21 10:41

531世界無菸日 老菸槍小心肺阻塞

2019-05-21 10:34

鄭明典：碰撞的氣流 讓北風為台灣帶來乾涼空氣

2019-05-21 10:33

中國當代藝術的發展 不應該只有市場

2019-05-21 09:50

日本上空碰撞的氣流 鄭明典分析對台灣天氣有這影響

2019-05-21 09:48

中華郵政數位簽收9月上路 首選這三地

2019-05-21 09:40
看更多

熱門文章

90%的人洗澡都「洗錯」了！ 用這洗臉更慘

2019-05-20 23:10

氣象局：今起有一周的穩定好天氣 下周鋒面再來

2019-05-21 08:18

一張對照圖看出好市多衛生紙變化 網友實擦哀號：真的有差！

2019-05-21 12:08

把握好天氣！ 吳德榮：27日梅雨季第四道鋒面接近

2019-05-21 07:45

又宅又無趣？亞馬遜女工程師曝入行9優點 年薪5百萬

2019-05-21 12:38

每日星座運勢／雙魚運勢旺盛的一天 投資機遇不錯

2019-05-21 00:00

一場梅雨掃全台 炸亂陸空交通

2019-05-21 00:11

健保虛報費用嚴重 全台年詐領逾億元

2019-05-21 11:41

「好像颱風來襲！」高雄最大米倉稻田倒成一片

2019-05-21 12:13

鋒面伴隨閃電雷擊 16小時28萬次閃電集中北部

2019-05-20 19:14

臺馬之星海上失去動力 啟動備用電力進港檢修旅客虛驚

2019-05-20 21:46

菜市仔名？喊聲「小黑」 全台28隻校犬都回頭

2019-05-21 16:18

保護海岸秘境象鼻岩 別再爬上去打卡

2019-05-21 13:37

「醫界葉問」東非發威 脫臼小朋友針灸後馬上能舉手

2019-05-20 19:12

中華郵政數位簽收9月上路 首選這三地

2019-05-21 09:40

【子女心情】林思妙／陪伴公婆出遊

2019-05-21 06:00

防五十肩 物理治療師教四招肩關節伸展及強化肩頸肌力

2019-05-21 07:44

今晚劇烈豪雨機率降低 氣象局晚間8點半解除豪雨預報

2019-05-20 20:29

芋頭控看過來！ 包滿芋頭餡的生乳捲、可頌 快列入必吃清單

2019-05-20 22:48

日本上空碰撞的氣流 鄭明典分析對台灣天氣有這影響

2019-05-21 09:48

28萬次閃電昨罩台 鋒面今遠離 雨趨緩

2019-05-21 00:11

【童言童語】蔡宛芳／不喜歡吃辣的

2019-05-21 06:00

14縣市豪雨特報 南部留意強降雨

2019-05-20 18:02

偷牽小手、調整作息 5件小事讓妳一直沈浸「熱戀」狀態

2019-05-20 21:00

大雨特報！ 屏東、台東及高雄山區注意雷擊強陣風

2019-05-21 07:14

鄭明典：碰撞的氣流 讓北風為台灣帶來乾涼空氣

2019-05-21 10:33

彭啟明：鋒面快閃遠離 較穩定天氣至周末

2019-05-21 08:38

林口大排塞 竟靠汐止偵水志工通報

2019-05-21 00:00

【單車漫遊】曉郁／攻克四燈塔之二度單車環島

2019-05-21 06:00

梅雨發威全台水庫進帳 水利署：9月底前供水無虞

2019-05-21 11:20

用一整盤甜點拯救夏日煩悶 嘉義IG人氣秘密基地「霜空珈琲」

2019-05-20 19:59

小7「限量STANLEY精品集點」每一款都帥翻

2019-05-21 15:19

送旅客回家 遠航5航班恢復

2019-05-21 00:11

我們與醫學系的距離

2019-05-20 23:49

「一人憂鬱、全家亂」女友倒情緒垃圾 他每晚睡不著

2019-05-21 13:09

睽違5年！「台灣龍珠」基隆嶼最快6月開放登島 找出「11個基隆」

2019-05-20 19:14

高雄大雷雨 大寮積水50公分山區預防性撤民

2019-05-20 20:14

胸前有巨型紅唇 「嘉貴妃」辛芷蕾火辣秀美腿

2019-05-21 14:31

張鈞甯斜垮Sandro腰包很好看耶 「小龍女」范文芳穿西裝扮OL

2019-05-21 15:33

新科市長緊盯 當颱風演習

2019-05-21 00:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top