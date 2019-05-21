影／腸病毒新增3重症 台中男嬰出生5天感染

2019-05-21 16:18 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



疾管署今公布，國內新增3例腸病毒併發重症個案，其中最年幼是出生5天的中部男嬰，預估今年6月上中旬會進入流行期，提醒學校老師及家長嚴陣以待。台中市衛生局說明，這名新生男嬰出生5天後發燒、活動力不佳，經確認為伊科病毒11型感染併發重症，目前持續治療中。

台中市衛生局呼籲，預防腸病毒要勤洗手，一旦出現嗜睡、意識改變、活動力不佳、持續嘔吐、手腳無力、肌躍型抽搐、呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，應儘速至大型醫院就醫。

疾管署疫情監測資料統計，台中市5月12日到18日的門、急診腸病毒就診共1022人次，疫情尚未進入流行高峰，但近期連續降雨，高溫、潮濕的天氣適合腸病毒生存，再加上部分患者感染腸病毒後僅有類似感冒的輕微症狀，不易察覺而可能成為潛在傳染源。

衛生局長曾梓展說，腸病毒傳染力強，勤洗手是最有效預防方法，尤其5歲以下嬰幼兒是腸病毒重症的高危險群，家長在返家後，務必先更衣，摟抱、餵食嬰幼兒前，應洗手；若經醫師診斷感染腸病毒時，應請假在家休息至少7日，避免與其他幼童接觸、出入公共場所等，降低交叉感染風險。

曾梓展指出，衛生局已在今年進入流行季前，完成1129家教托育機構洗手設備、環境清消的查核輔導，並實地訪查13家腸病毒重症責任醫院等，並持續進行產兒科醫療院所、兒童室內遊戲場所、產後護理之家查核輔導等，全力預防腸病毒。

台中市腸病毒防治相關資訊，可至台中市政府衛生局網站的腸病毒專區，或就近至各區衛生所索取免費衛教單張，或可至疾病管制署網站（http://www.cdc.gov.tw ）查詢或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。